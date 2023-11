Víkendová nabídka je v Plzeňském kraji opět pestrá. Chystá se výlov Drahotínského rybníka, v Plzni už začaly největší vánoční trhy v regionu a v sobotu budou město znovu dobývat Valdštejnova vojska. Řada akcí už má vánoční podkres, ať už jsou to výstavy, různé dílny či koncerty. V kostele sv. Mořice v Anníně si pak tradičně připomenou obnovu tohoto původně zdevastovaného církevního stánku.

Na sobotu se chystá výlov Drahotínského rybníka i s prodejem ryb. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Do Plzně dorazí mušketýři

Kdy: sobota 25. listopadu od 13.30

Kde: Křižíkovy sady, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jednou z nejvýznamnějších událostí dějin města Plzně je dobytí města vojsky generála Mansfelda v roce 1618. Tuto sobotu se chystá rekonstrukce zásadních bitev, a to ve 14 a v 17 hodin v Křižíkových sadech. Připraven je i doprovodný program s historickou hudbu či kejklíř Jéňa.

Začaly Adventní trhy

Kdy: do 23. prosince

Kde: náměstí Republiky Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: S blížícími se Vánocemi začaly na plzeňském náměstí Republiky oblíbené Adventní trhy. Nechybí na nich oslík s ovečkami v živém betlémě, zvonička, na kterou si zazvoníte pro splnění vánočního přání nebo vyhlídkové kolo, ze kterého vás čeká výhled na celé náměstí. Připraven je i hudební doprovodný program. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin.

Chystá se výlov Drahotínského rybníka

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Drahotínský rybník u Zruče

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Správa veřejného statku města Plzně zve na tradiční výlov městského Drahotínského rybníka, který je spojen s prodejem ryb. Výlov nedaleko Zruče u Plzně začne v ranních hodinách v sobotu 25. listopadu, prodej ryb bude na hrázi rybníka zahájen okolo 9. hodiny. V nabídce bude především kapr, kilogram za 120 korun, za stejnou cenu bude v prodeji také amur.

Zdeněk Kub přiváží nový projekt

Kdy: pátek 24. listopadu

Kde: KD Šeříkovka

Za kolik: 350 korun v předprodeji, 400 korun na místě

Proč přijít: Bývalý baskytarista Arakainu Zdeněk Kub představí po úspěšné premiéře svůj nový projekt Niakara i v Plzni, a to v Kulturním domě Šeříkovka na Slovanech. Kub se rozhodl znovu dát koncertní podobu málo hraným či nikdy nehraným skladbám, jež napsal během své dlouholeté hudební dráhy v bývalé kapele. První vlaštovkou nové tvorby se pak stal singl Zlatá generace. V Šeříkovce Niakaru podpoří západočeská stálice Fata Morgana a teplická hardrock/heavy parta Hard Colony.

Totální nasazení si připomene Kristova léta

Kdy: pátek 24. listopadu od 20.00

Kde: Bílej medvěd v Plzni

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Punková formace Totální nasazení zavítá v rámci oslav 33 let svojí existence i do Plzně. Během více než dvouhodinového vystoupení se na pódiu představí nejen současná sestava kapely Totální nasazení, ale také většina bývalých členů. Jako host zahraje Dilemma in Cinema.

V Nepomuku začíná vánoční výstava

Kdy: od 24. listopadu do 31. ledna

Kde: Muzeum Nepomuk

Za kolik: 80 korun, rodinné 180 korun

Proč přijít: V Městském muzeu a galerii Nepomuk začíná v pátek výstava vánočních stromečků, kterou je možné navštívit v rámci prohlídky muzea. Doplní ji kolekce skleněných vánočních ozdob Koulier s mrazivou krásou severské tématiky. Islandská kolekce je autorskou kolekcí Dominiky Moldaschlové, která s Koulierem vytvořila v jednotlivých ozdobách odrazy míst, které sama s manželem navštívila. Uvidíte tak ledové kry, ledovcové řeky, tradiční islandské domy nebo motivy vlněných svetrů či překrásnou polární záři. V pátek od 15 do 18 hodin se koná také workshop s výrobou zdobené skleněné kouličky, zdobení kouličky trvá cca 20 min., cena za výrobu jedné je 150 Kč. Pro nejmenší bude připravena výroba korálkových ozdobiček, vstupné dobrovolné.

Nýřanští modeláři mají výstavu

Kdy: od soboty 25. do pondělí 27. listopadu

Kde: SKC Nýřany

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Nýřanští železniční modeláři představí v SKC Nýřany železniční modely a kolejiště od velikosti N po G. Otevřeno bude v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin a v pondělí od 9 do 12 hodin.

Kapela Sebranka slaví deset let v Plasích

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní dům Plasy

Za kolik: 250 korun v předprodeji, 290 korun na místě

Proč přijít: Kapela Sebranka band ze severního Plzeňska slaví deset let, v sobotu v Plasích odehraje výroční koncert s rautem. „Návštěvníky čeká dvouhodinová show, při níž vystoupí různí hosté a chybět nebudou ani bývalí členové kapely,“ zve kapelník Jiří Bláha

Ve Skvrňanech je Zástěrková zábava

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Sokolovna ve Skvrňanech

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sokol Plzeň – Skvrňany pořádá tradiční Zástěrkovou zábavu. K tanci v sokolovně v Emingerově ulici (u vlakové zastávky Plzeň-Skvrňany) zahraje hudební skupina Pája Band. Prodej vstupenek u pořadatelů v den akce.

V Kramolíně zahraje Veselá muzika z Chodska

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka bude znít v sobotu muzika. Nejen dechovku přijede k tanci a poslechu zahrát Veselá muzika z Chodska, začátek je ve 14 hodin.

S dětmi na čertí diskotéku

Kdy: neděle 25. listopadu od 15.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: S dětmi je v neděli možné vyrazit třeba na Čertí diskotéku do Papírny v Plzni. Přivítá je Culinka, její kamarádka brambora Barbora se spoustou her a písniček. Speciálním hostem bude čertík Pupík, který se postará o pořádné čertovské řádění. Chybět nebudou ani balonky, bublinky a bonbony. Čertí masky s sebou. Vstupenky zakoupíte na culinka.cz.

DOMAŽLICKO

Panoptiko: Bohové tour

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: KD Mrákov

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Jedna z nejžádanějších festivalových kapel současnosti, eskadra Panoptiko, vyráží na premiérové samostatné klubové turné „Bohové Tour“. Mezi kulisami tajemna, satiry, metafor, kostýmů a masek zahraje Panoptiko všechny opusy, které vyšly na albech „Poslední tango“ a „Bohové“. Jako arcihost vystoupí kapela Porta Inferi.

Hlasoplet – vánoční koncert

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: velký sál MKS Domažlice

Za kolik: 260 korun

Proč přijít: Mužská vokální skupina Hlasoplet v Domažlicích oslaví 20 let. Jako host vystoupí i beatboxer BeatSolčy. Mezi členy skupiny patří i bratři Patrik a Hynek Hradečtí, které důvěrně znáte a pravidelně potkáváte na domažlických kulturních akcích. V programu koncertu uslyšíte v jedinečných hudebních úpravách nejen nové moderní písně např. od Eda Sheerana či Imagine Dragons, klasické české i světové evergreeny, ale i veselé autorské vánoční písně, jako např. Plzeňskou koledu.

Slavnostní požehnání interiéru kostela

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00

Kde: kostel sv. Vavřince Mrákov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní požehnání nově opravenému interiéru kostela sv. Vavřince v Mrákově zahájí bohoslužba v kostele. Akce pak bude pokračovat v sále kulturního domu, kde účastníky Josef Nejdl seznámí s historií mrákovského kostela. K vidění budou fotografie z průběhu oprav a zazní poděkování dárcům a brigádníkům. Chybět nebude občerstvení a hudba.

Veselá muzika z Chodska

Kdy: pátek 24. listopadu od 15.00

Kde: Kulturní dům Koloveč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejen dechovku, ale i široké spektrum písniček dnešní moderní tvorby přiveze do Kolovče sedm muzikantů, kteří si říkají Veselá muzika z Chodska. Zdarma si je můžete poslechnout v kulturním domě v pátek odpoledne.

Bazárek pro opuštěné pejsky

Kdy: od soboty 25. listopadu do pondělí 27. listopadu

Kde: bývalý hotel Šumava na náměstí Republiky, Horšovský Týn

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Bazárek v prostorách někdejšího hotelu Šumava nabídne oblečení, knížky, hračky, potřeby domácí i chovatelské, kosmetiku, bižuterii, boty, kabelky či bytové doplňky. Výtěžek z prodeje bude použit na chod útulku a na péči o psy umístěné v útulku. Přijít můžete o víkendu od 10 do 14 hodin, doprodej se uskuteční v pondělí od 15 do 18.30.

KLATOVSKO

Ani o den dýl!

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Nýrsko

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda! Bláznivá komedie Ani o den dýl! šikovně převrací klasické prvky komiky a odtud pramení její osvěžující originalita. Je tak ztřeštěná, jak se na francouzskou komedii sluší a patří. Do kulturního domu v Nýrsku ji přivezou Michaela Maurerová, Lukáš Langmajer a Libor Jeník.

Sázení stromků na Panské louce

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.00

Kde: Velhartice, Panská louka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si zasadit svůj strom, zvou organizátoři. Zváni jsou příznivci přírody a sázení stromů všech věkových kategorií, jednotlivci, páry, skupiny přátel, celé rodiny. S sebou si můžete vzít lopatu, rýč, hrábě, kladivo, štípací kleště, pracovní obuv, rukavice, popř. větší palici. Pokud nářadí nemáte, nevadí, bude k zapůjčení. Pro sázející bude připraven teplý čaj i studené nápoje, pečivo a buřty, které bude možné opéct. Akce se koná za každého počasí.

Předvánoční tvoření

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00 do 15.00

Kde: Muzeum Lamberská stezka, Žihobce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V muzeu Lamberské stezky si na své přijdou děti i dospělí. Vyrábět se budou adventní věnce, dekorace, voňavá mýdla, můžete si vytvořit dáreček ze smaltu, textilu či keramiky. A navíc jako vždy si užijete skvělou pohodovou atmosféru nadcházejícího adventu.

Komentované prohlídky muzea s kněžnou Káčou

Kdy: sobota 25. listopadu od 11.00 a 14.00

Kde: Muzeum Lamberská stezka, Žihobce

Za kolik: vstupné do muzea: 50/40/30 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Využijte možnosti dozvědět se více nejen o příběhu lásky prosté dívky Kateřiny a knížete Gustava Joachima von Lamberg. Mimořádné komentované prohlídky se konají v sobotu v 11.00 a ve 14.00. Rezervace předem není nutná.

XII. Sametový Mouřenec

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: kostel sv. Mořice, Annín

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Zveme vás na už tradiční Sametový Mouřenec. Připomínka událostí, po kterých se zdevastovaný kostel dočkal záchrany, bude v sobotu 25. listopadu v 15 hodin. A těšit se můžete na folkovou skupinu Marien a možná i další hosty. Vstupenky předprodává kino Sušice a www.sirkus.cz a budou k dostání i na místě.

Beseda s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00

Kde: Knihovna městyse Chudenice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: K jezerům a vrcholům Dachsteinu do rakouských Alp se můžete vydat spolu s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem. Těšit se můžete na snímky z pohoří Gosaukamm, ikonického městečka Hallstatt, nejvyššího vrcholu Severních vápencových Alp Hoher Dachstein a tipy na výlety do okolí Gosau v Horním Rakousku.

ROKYCANSKO

V Trianě nabízí vánoční dekorace a dárky

Kdy: do neděle 27. prosince

Kde: Triana MÚ Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, vánoční ubrusy, dárky je možné zakoupit do pondělí 27. listopadu v Trianě Městského úřadu Rokycany, kde se koná prodejní výstava výrobků klientů Sociálně terapeutických dílen a stacionáře Pohodička v Rokycanech. Otevřeno je každý den včetně soboty a neděle od 9 do 17 hodin.

V Újezdu u Svatého Kříže už rozsvítí vánoční strom

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00

Kde: Újezd u Svatého Kříže

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Předadventní jarmark se chystá v sobotu od 14 hodin v Újezdu u Svatého Kříže. Navíc půjde o charitativní projekt pro nadaci NFG. Vystoupí děti ze Svaťáckého klubíku, školáci z Radnic, uživatelé DSS Liblín a další. Návštěvníci budou moci pořídit obrazy, oblečení, šperky, sladkosti, květiny a jiné zboží. Po setmění bude rozsvícen vánoční strom i betlém v parku.

Ve Zbirohu vystoupí sbor nevidomých

Kdy: sobota 25. listopadu od 16.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu se na neděli chystá koncert v rámci 29. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Od 16 hodin vystoupí Vokál klub, pěvecký sbor zrakově postižených, a domácí Zbirožáček ze ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh.

TACHOVSKO

Odpolední povídání s Vladimírem Hronem

Kdy: neděle 26. listopadu od 15.00

Kde: Kulturní dům Staré Sedlo

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na Odpolední povídání zavítá do sálu kulturního domu ve Starém Sedle moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron. Vstupenky v ceně 200 korun jsou už teď k mání v předprodeji na Obecním úřadu Staré Sedlo.

Jamboree v Jižní Koreji

Kdy: pátek 24. listopadu od 17.00

Kde: budova č. 56, čítárna v přízemí

Za kolik: 80 korun / 40 korun pro registrované čtenáře městské knihovny

Proč přijít: V čítárně městské knihovny vás čeká setkání se skautkami Piškotkou a Drobkem, které budou vyprávět o svém dobrodružství na letošním celosvětovém setkání skautů a skautek v Jižní Koreji.

The Echoes zahrají v muzeu Kladrubska

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: Regionální muzeum Kladrubska

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vánoční koncert The Echoes nabídne skvělý hudební zážitek, skupina vystoupí akusticky a v programu zazní mimo jiné i debutové album Na okamžik, které vyšlo v první polovině letošního roku a setkalo se s vřelým přijetím posluchačů. Návštěvníci akce se budou moci s kapelou i osobně setkat, případně se občerstvit, a samozřejmě si desku také zakoupit.

Vánoční dílny na zámku Bor

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00 do 19.00

Kde: gotické sály, přízemí zámku Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kromě tradičních vánočních svícnů, věnců na dveře a adventních věnců si děti mohou ozdobit perníčky, vyrobit andílky, visačky, dárkové krabičky aj. Při akci bude také poprvé rozsvícen zámecký betlém.