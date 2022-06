Mejdan pro mužský začíná v 19 hodin v sále tamějšího kulturního domu a nuda to rozhodně nebude. Pánové budou moci změřit svoje síly v páce, turnaji v šipkách či fotbálku, připravena je i škola čepování piva a další. Hrát jim k tomu bude DJ Veronika Nágrová a třešinkou na pomyslném dortu bude dráždivé vystoupení tanečnice a dámská strip show. Organizátoři vzkazují, že prvních padesát návštěvníků navíc obdrží poukázku na pivo zdarma, vstup je ale pouze pro muže starší 18 let a to nejen z Kladrub.