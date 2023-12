Jedinečnou podívanou připravili dobrovolní hasiči ve Stráži u Tachova. Namísto stromku si nazdobili a v neděli 3. prosince pak před hasičskou zbrojnicí rozsvítili sušák na hadice.

Když hasiči, tak svítící sušák hadic. Skvělý nápad měli dobrovolní hasiči ze Stráže. | Foto: Josef Šlégl

„Nazdobených a rozsvícených stromečků jsou po okrese desítky, chtělo by to něco jiného. Když jsme hasiči, tak si prostě rozsvítíme sušák na hadice,“ řekli si dobrovolní hasiči ve Stráži a od nápadu už neupustili. Na patnáct metrů vysoký sušák tak postupně Zdeněk Mašek, jeden ze členů SDH, upevnil kometu a přidělal zhruba stometrový světelný řetěz. Byla to dřina, ale vyplatila se. Ve chvíli, kdy se v neděli v 18 hodin rozsvítil, rozlehl se u zbrojnice nadšený jásot dětí i dospělých.

V prostorách zbrojnice se současně konal vánoční jarmark. „Výtěžek z akce jde na podporu našich malých hasičů,“ řekl iniciátor jarmarku Ota Martinec, místostarosta SDH Stráž. Lampionky, vánoční skřítky, andílky a další výrobky z moduritu vytvořili malí soptíci za pomoci strážského hasičského dorostu. Aby nebyla nuda, nedělní podvečer patřil také tvořivým dílničkám. Zdobení perníčků, malování dřevěných dekorací či tvoření svícnů si vyzkoušely nejen děti, ale přidali se i mnozí dospělí.

Vánoční stromy na Tachovsku jsou rozsvíceny, podívejte se

„Užili jsme si parádní večer. Hodně k němu přispěli i vedoucí naší mládeže, kteří se na přípravách velkou měrou podíleli. A k tomu jsme si dopřáli i něco dobrého na zub. Někdo si dal čaj, dospěláci převážně svařák a vhod přišly klobásy, párek v rohlíku a palačinky,“ zhodnotila vydařenou akci Natálie Kurfiřtová, rovněž členka SDH Stráž. (šav)