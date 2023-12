„Vypadá to moc pěkně, neuměli jsme si to se sousedy představit, ale je to skutečně vzhledné. Navíc se dříve odpadky válely všude kolem těch stojacích kontejnerů, nyní je zatím pořádek. Trochu se obáváme, jestli to nebude v létě zapáchat, ale necháme se překvapit. Záleží na tom, jak často se budou tyto kontejnery vyvážet,“ odpověděla Deníku Yvona Kokiová, jedna z obyvatelek panelového domu v těsné blízkosti nového zařízení.

Okolí polopodzemního stání navíc bylo částečně zrekultivováno a v úpravách se bude ještě pokračovat. „Dojde k odstranění starých kovových konstrukcí a lidé z obou bytových domů si v rámci participativního rozpočtu budou moci zvolit umístění prvků mobiliáře, případně zeleň či jinou výzdobu,“ uvedl Petr Vrána, starosta města Tachov. Dle jeho slov mají v ulici také v příštím roce vzniknout nová parkovací místa.