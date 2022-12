Kristýna Záhořová překonává rekordy. Foto: archivZdroj: Deník/VLP Externista

Kristýna Záhořová překonala více než půl století starý rekord v dálce

Talentovaná mladší žákyně Kristýna Záhořová (ročník 2009) se letos ještě nezastavila. Po titulu mistryně České republiky v pětiboji dosáhla dalšího významného milníku své dosavadní kariéry. V sobotu 10. září se vrátila na stadion SK Slavia Praha, kde titul v pětiboji v červnu získala. Tentokrát bojovala na mistrovství Čech za družstvo starších žákyň, se kterým se snažila postoupit na mistrovství ČR. Po vítězném rozběhu na 60 metrů se dokázala soustředit na svoji druhou parádní disciplínu, kterou byl skok daleký. Do soutěže šla s osobním rekordem 549 cm, což jí v průběžných tabulkách starších žákyň letošního roku řadilo na šestou příčku, ale v tabulkách mladších žákyň suverénně vedla nejlepším výkonem. V průběhu soutěže panovaly těžké povětrnostní podmínky. S pomocí své trenérky Veroniky Matulkové se ale dokázala s větrem i rozběhem vypořádat, takže hned prvním pokusem dolétla do vzdálenosti 561 cm a obsadila 2. místo o pouhé 2 cm. Tímto výkonem zároveň překonala letitý krajský rekord mladších žákyň, který měl hodnotu 558 cm a jehož držitelkou byla od 26. října 1966 mnohonásobná mistryně republiky ve skoku dalekém, několikanásobná medailistka z mistrovství Evropy a trojnásobná účastnice LOH v letech 1972-1980 Jarmila Nygrýnová. Kristýna tedy dokázala překonat téměř 56 let starý rekord Plzeňského kraje. V letošním roce je to pro ni již 5. krajský rekord v kategorii mladších žákyň, neboť rekordy drží i v pětiboji a v bězích na 60, 150 a 300 metrů.