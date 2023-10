Soužití několika generací v domku či v bytě je v dnešní době spíše výjimkou než pravidlem. Dnešní mladá generace touží po osamostatnění. K tomu patří i vlastní hnízdečko, kde by mohla žít.

Atypický zrekonstruovaný byt 3+1 s garáží a dílnou v Plané. | Foto: se svolením realitní kanceláře Buben Homes

Pořídit si ale vlastní bydlení není vždycky úplně levná záležitosti. Nabídka bytů je velká, Deník vybral pro představu několik z nejdražších, které se na Tachovsku nabízí.

Nádherný mezonetový byt 3+kk si můžete pořídit v novostavbě přímo v okresním městě Tachově, v jižní části města, nad sídlištěm “Rapotín”. Užitná rozloha bytu je 66 m2, náleží k němu dvě parkovací stání před bytovým domem, technická místnost v suterénu a zahrada o výměře 190 m2. Vstup na zahradu je zajištěn z obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Dále k bytu náleží čtvrtinový podíl na společných částech domu. Kupní cena zahrnuje kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů. Přízemí bytu tvoří vstupní chodba, samostatné WC a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Po dřevěných schodech se dostaneme do patra, které tvoří chodba, dvě ložnice a koupelna se sprchovým koutem a WC. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. Cena za toto parádní bydlení činí 4 999 000 Kč.

Mysleli, že jde o běžné krvácení z nosu. Vyklubala se z něj zákeřná nemoc

Přímo do centra města Planá se můžete nastěhovat, pokud byste se rozhodli zakoupit si byt 3+1 s garáží s dílnou, sklepy a podílem na dvorku u domu v ul. Dukelských hrdinů. Celková užitná plocha včetně garáže, dílny a sklepů činí 121 m2. Za 3 699 000 Kč můžete získat atypický byt po kompletní rekonstrukci, který se nachází v přízemí patrového řadového domu se čtyřmi bytovými jednotkami s průjezdem na zahradu za domem, kde se nachází garáže a kolny. Bytovou jednotku zrekonstruovanou v roce 2013 tvoří zádveří, kuchyň, obývací pokoj, dvě ložnice, přičemž jedna je se šatnou, koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. Do ceny je zahrnuta kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Vytápění jednotky je samostatné, ústřední s vlastním plynovým kotlem. Přestože je byt v centru města, zahrada za domem nabízí dostatek klidu pro společné posezení.

Řidiči, pozor, ve Valíku na dálnici D5 bude čtyři dny omezen provoz

Pokud netrváme na životě ve větším městě a spokojíte se s pohodou v malém městysu Stráž, můžete mít zrekonstruovaný byt 4+1+L o rozloze 86 m2 v prvním nadzemním podlaží bytového panelového domu za 2 995 000 Kč. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a to včetně podlah, omítek, elektro, rozvodu vody a odpadů, podlahových krytin, vestavěných skříní, výměna vnitřních a vchodových dveří, nové koupelny a nové kuchyňské linky. Náleží k němu také sklepní kóje o velikosti 2 m2. Byt je přístupný ze společného schodiště bez výtahu. Nejprve je předsíň se zabudovanou šatní skříní, vlevo je koupelna spojená s WC, vpravo ložnice se vstupem na lodžii, ta je orientována na jih, takže sluníčko zde hřeje větší část dne, dále následuje vstup do obývacího pokoje, ze kterého se vstupuje do další místnosti. Z velké předsíně je dále vstup do kuchyně a z kuchyně se vejde do menšího pokoje. Povrchy podlah tvoří litá stěrka, vysoce kvalitní vinyl, keramická dlažba a koberce. Celá kuchyň je vyhotovena na míru a obsahuje kvalitní spotřebiče značek jako je Elektrolux, Beco a Bosch. V roce 2018 proběhlo kompletní osazení budovy plastovými okny i se vstupními dveřmi a realizace společné antény. Vytápění a ohřev vody zajišťuje centrální plynový kotel v domě. Parkování je možné u domu. Blízko je i do přírody, za domem je les a vybudovaná pergola nabízí příjemné posezení s možností grilování. (šav)