Vůně spáleného benzínu se nesla stříbrským náměstím v neděli 4. června dopoledne. V rámci již 10. ročníku akce Dvoutakti na kolejích, kterou pořádá pravidelně AMK Trabant Plzeň, se sem sjeli majitelé trabantů, wartburgů a barkasů. Těm v krátkosti cestou na pravidelnou nedělní mši neváhal pro šťastné návraty požehnat farář Miroslav Martiš.

V rámci 10. ročníku srazu Dvoutakti na kolejích dorazili majitelé se svými dvoutaktními vozidly na stříbrské náměstí. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Každý rok děláme víkendový sraz, je to putovní akce, nesjíždíme se vždy na stejném místě, ale střídáme různé lokality v republice. Letos jsme měli základnu v kempu Kosatka na Hracholuské přehradě. Takže jsme si samozřejmě užili také jízdu lodí. A protože naše akce se jmenuje Dvoutakti na kolejích, tak ji spojujeme pokaždé ještě s nějakou železnicí. V pátek jsme se byli podívat na unikátním železničním Pňovanském mostě a včera jsme navštívili bezdružickou lokálku a expozici Železničního muzea v Bezdružicích. Dneska zakončujeme náš sraz touto výstavou pro veřejnost,“ shrnul třídenní setkání nadšenců předseda plzeňského trabant klubu Pavel Křovák. Na sraz dle jeho slov dorazili se svými vozidly také přátelé z Přerova či Žďáru nad Sázavou.

Prohlédnout si dnes již historické vozy přišel také stříbrský Jan Tichý s rodinou. „Je to nádherné, prostě nostalgie, úžasná historie. Rád bych se v takovém vozítku ještě někdy svezl,“ nechal se slyšet.

Trabanta 601S z roku 1972 se samolepkou DDR dovezl Jiří Kalabza z Plzně. „Ta samolepka už je taková recese,“ směje se. „Představte si, že původní majitel byl z Tachova, kdysi dávno, myslím, že v roce 1972, ho koupil. Pak ho prodal do Chebu, kde dlouho ležel v garáži, a nyní ho mám od loňského roku já,“ vylíčil životopis svého mazlíka Kalabza.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Na samotný sraz do kempu Kosatka dorazilo 29 vozidel, některá však již závěrečnou cestu do Stříbra neabsolvovala. Právě pro velkou vzdálenost od domova se vypravili jejich majitelé na cestu zpět hned v neděli ráno. Na náměstí do Stříbra však dorazily dva unikátní trabanty v provedení kabriolet, které dle Křovákových slov nebyly nikdy vyráběné v továrně, ale byly dodatečně upraveny. „Nejstarším vozidlem tu je šestistovka trabant z roku 1965 a mezi nejzajímavější patřil IFA F9. To je takový aerodynamický automobil, krásné autíčko. Mnoho lidí si myslí, že když se řekne IFA, jedná se vždy jen o nákladní auto, tohle je ukázka, že tomu tak vůbec není, že pod touto značkou jezdily i osobní vozy,“ dodal Křovák.

Zájemci si mohli nejen prohlédnout vystavené vozy a získat o nich bližší informace, ale i zakoupit upomínkové předměty, na své si přišly i děti, pro které byl připraven krátký zábavný program.