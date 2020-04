K tomuto závěru došla po osmi měsících vyšetřování policie, která nyní zahájila trestní stíhání seniora.

Nehoda se stala 4. srpna. Václav K. z Klatov jel s VW Polo od Dolní Lhoty a na křižovatce s hlavním tahem z Klatov na Nýrsko chtěl odbočit doleva směrem na Klatovy. Udělal ale zásadní chybu. „Nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě“, kdy nedal přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že s VW se střetla Honda Civic, která se poté dostala do smyku a přejela do protisměru, kde se srazila s Dacií Logan. Zatímco seniorovi a jeho dvěma spolujezdkyním z VW se nic nestalo, Plzeňané z dacie, muž ročník 1960 a žena ročník 1962, byli se středně těžkými zraněními převezeni do Klatovské nemocnice. Nejhůře dopadl mladý pár z hondy. Šestadvacetiletá dívka z Klatovska zemřela na místě, její stejně starý partner krátce po převozu do nemocnice.

Senior Deníku na místě řekl, že za nehodu nemůže, a stejně se vyjádřil i policistům, podle znalce z oboru dopravy ale je viníkem nehody, neboť vjel hondě do cesty. „Její řidič jel sice o trochu vyšší rychlostí, než je povolena, ale i kdyby jel devadesátkou, střetu by neměl šanci zabránit,“ řekl zdroj obeznámený s vyšetřováním. „Šestaosmdesátiletý muž z Klatovska je stíhán pro přečin usmrcení z nedbalosti. Může tak být potrestán odnětím svobody až na šest let,“ uvedla Ladmanová.