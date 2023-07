/FOTO, VIDEO/ „Dáme síly dohromady a trochu to tu rozjedeme,“ řekli si Úšavští napříč všemi generacemi v obci. Slovo dalo slovo a traktoriáda, kterou nazvali Svátek traktorů, získávala konkrétní představu.

Historicky první veřejná akce v Úšavě, Svátek traktorů, se povedla. | Video: Deník/Monika Šavlová

Obavy, jak to s historicky první veřejnou akcí v novodobé historii Úšavy dopadne, však přetrvávaly. O tom, že táhnout za jeden provaz se vyplatí, se organizátoři přesvědčili v sobotu 15. července, kdy se na návsi v Úšavě sjelo 37 krasavců a unikátů různých roků výroby. Ale především dorazilo tolik návštěvníků, že se rázem domácí stali menšinou ze všech přítomných. „Jsme skutečně mile překvapeni, v tak velkou účast návštěvníků jsme ani nedoufali,“ řekl Deníku jeden z organizátorů a hlava nápadu František Fatura.

„Traktoriáda mě napadla proto, že dobře vím, že tady u nás a v blízkém okolí je spousta majitelů těchto strojů. Piplají se s nimi, ale vlastně nemají moc šancí je ukázat a předvést v plné kráse,“ vysvětlil Fatura. „Tak jsem navrhl, abychom jim tuto možnost dali tady u nás. V dubnu jsme si tu pro nás udělali takovou maličkou velikonoční akcičku, ale tohle je skutečně první pořádná akce v Úšavě nejen pro domácí, ale pro širokou veřejnost,“ prozradil Fatura.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Pohodě nahrával stín stromů, kde byla většina vozidel zaparkovaná. Velký obdiv mezi návštěvníky budil parádně nablýskaný červený Porsche Junior z roku 1958 Zdeňka Voleského. „Mám tady 4 traktory, je to moje hobby, ale na traktoriádě jsem se všemi poprvé díky tomu, že je to tady kousek od nás. Jednou jsem byl v Brnířově, kdy mi tam jeden stroj odvezl kamarád na plaťáku. S přemísťováním traktorů je to trochu problém, takže jinde jsem nikdy nebyl. O to větší radost mám, že je mohu lidem ukázat aspoň tady. Doufám, že tato skvělá akce bude mít v dalších letech pokračování,“ řekl Deníku Voleský.

„Mně se hrozně líbí, že se tady v Úšavě dala dohromady parta lidí, kteří jsou ochotni připravovat pro obyvatele různé akce a celkově jim na obci záleží,“ chválí organizátory Václav Z. Plakát vyvěšený v Tachově na plakátovací ploše zaujal také mladou rodinu, takže se i přes nebývale velké teplo v sobotu dopoledne přijela s oběma dětmi podívat. „Především synek je velký fanda do traktorů,“ usmívali se Hájkovi z Tachova. Z Tachovského deníku se o Svátku traktorů dozvěděli také manželé Nedvědovi z Kladrub. „Vzali jsme sem vnoučka a je to paráda. Především je skvěle zvolený prostor pro odpočinek a občerstvení pod vzrostlými stromy, ten stín je v dnešním horku skutečně příjemný,“ neskrývali spokojenost.

V Boru hořely sousedící kůlny. Do domů se požár naštěstí nedostal

Společná okružní vyjížďka nazvaná spanilou jízdou, kterou akce začala, sklidila bouřlivé ovace. Traktory, traktůrky i další stroje opouštěly na chvíli Úšavu špalírem nadšených přihlížejících diváků. Ti měli nač hledět, protože některé posádky se na vyjíďku i netradičně oblékli či zamaskovali. Příjemnou atmosféru umocnilo i zdravení a mávání cestujících na strojích a troubení klaksonů. Díky počasí se chvíli úšavskou návsí nesl odér spálené nafty či benzínu, ale nikomu v tu chvíli nevadil.

„Rád bych poděkoval všem sponzorům a spoluorganizátorům za jejich pomoc,“ dodal na závěr Fatura. Přestože organizátoři s tak velkou účastí milovníků traktorů nepočítali, nic neponechali náhodě a pro všechny měli zajištěný ve stánku s občerstvením dostatek jídla i pití. Grilovanou krkovici, klobásy, ale i guláš si pochvaloval každý. A pořadatelé mysleli i na nejmenší. Skákací hrad byl sice od sluníčka poněkud rozehřátý, ale ani to dětem nezabránilo se na něm pořádně vyřádit. Pro ty však byla největším zážitkem možnost vlézt si do kabin vystavených strojů, podržet volant a užít si představu, že jsou velkými skutečnými traktoristy.

Na konci celodenního pestrého doprovodného programu, byli vyhlášeni vítězové tří vypsaných kategorií, kteří obdrželi pohár. Cenu za nejkrásnější traktor získal Zdeněk Voleský, největším šrotem byl vyhlášen stroj Jana Moravce, který se nikterak ale neurazil a poháru se smál. Nejstarší traktor dovezl na akci Jaroslav Jiroušek.

Že je úšavská akce zdařilá a povedená se šířilo okresem jako lavina. Deník se cestou ze sobotních dalších reportáží zastavil na chvíli na pouti v Tisové na Tachovsku, kde zjistil, že i tamní obyvatelé již ví, kterak je to v Úšavě super a je tam na Svátku traktorů spousta návštěvníků.