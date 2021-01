"Sex, tak jako mnoho jiných oblastí nejen každodenního života, poznamenala v roce 2020 pandemie koronaviru. Zatímco v počátečních měsících se objevovaly zprávy o prudkém nárůstu prodejů kondomů a zvýšené chuti lidí na sex, stejně jako otázky, zda se ke konci roku dočkáme baby boomu generace „koroniálů“, s postupem pandemie došlo na zprávy o sílících pocitech osamělosti především single lidí, o klesající chuti na sex vlivem stresu i o těžkostech spojených s randěním v době zákazů setkávání, rozestupů a sociální izolace," uvedl za Sexshop Ruzovyslon.cz Adam Durčák.

Ukázalo se, že ač si lidé často pochvalovali více času se svým partnerem či partnerkou, sexu si o moc více neužívali. Na druhou stranu ovšem poměrně výrazný růst zájmu zaznamenaly online seznamky a zejména mladí lidé více experimentovali a zkoušeli nové formy milostného života například s pomocí videochatů.

A co lze v oblasti sexu a intimních vztahů očekávat od roku 2021? Podívejte se na 7 velkých trendů podle odborníků z britského Mirror Online:

1. Sexuální mindfulness

Mindfulness je pojem, který se do češtiny nepřekládá snadno. Jde o stav mysli, kdy jsme zcela ponořeni do aktuálního prožitku, kdy plně vnímáme „tady a teď“. Často se s ním setkáváme třeba v józe či meditaci, pro rok 2021 bude ovšem trendem i v milostném životě. „Tento trend podporuje pomalý, pečlivý sex, který není zaměřen na výsledek, tedy například na dosažení orgasmu, ale na komplexní potěšení. Lidé by si měli vychutnávat celý průběh sexu, nejen ono vyvrcholení. Zároveň by po celou dobu měli být plně ‚přítomni‘ a nemyslet na nic jiného než na současný okamžik,“ vysvětluje Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

2. Erotické hrátky na dálku

Ačkoliv se objevovaly již před koronavirem, právě pandemie výrazně přispěla k jejich boomu. A ovládnou i rok 2021. Řeč je hlavně o erotických pomůckách, které podporují milostné hrátky na dálku. Například jsou na trhu již dnes dostupné chytré vibrátory, které lze ovládat přes mobilní aplikace, což dává partnerům možnost navzájem se potěšit, i když jsou od sebe vzdáleni třeba i desítky či stovky kilometrů.

3. Sex přes Zoom

Další trend, který za svůj boom vděčí covidu. Video platformy jako Zoom, Skype či Google Hangouts se dle predikcí v následujícím roce stanou pro páry oblíbenou a hojně využívanou „pomůckou“ pro méně či více žhavá dostaveníčka. Sex po videochatu se ostatně dle nedávného průzkumu britského prodejce OnBuy.com zařadil hned na druhé místo TOP deseti mužských fantazií.

4. Síla pánve

Jedním z vůdčích trendů v oblasti sexu bude v roce 2021 důraz na péči o svaly pánevního dna, díky níž si ženy mohou užívat lepší milování a intenzivnější orgasmy. Jako pomocníky k tomu mají dámy řadu pomůcek, jako třeba oblíbené Venušiny kuličky, ale také speciální „tréninkové“ programy využívající Kegelovy cviky či „coregasmické“ workouty. „Trend, kdy se čím dál více žen intenzivněji stará o své sexuální zdraví, jsme pozorovali i v předchozích letech. Zaměření na svaly pánevního dna jakožto důležitou součást ženského milostného života je tak jeho logickým pokračováním a doplněním,“ podotýká Adam Durčák.

5. Noví hráči na trhu

Přestože na poli erotických hraček stále vládne léty prověřená klasika a například vibrátory jen stěží vyjdou z módy, v následujícím roce budou mít nového konkurenta: bezdotykové stimulátory klitorisu typu WomanizerPro40 či Womanizer Starlet 2. Ty k dráždění klitorisu využívají sání a tlak vzduchu a ženy si díky nim mohou užívat i několikanásobného orgasmu.

6. Mužské potěšení

Zatím to vypadá, že se trendy pro rok 2021 zaměří hlavně na ženy, ani pánové ale nepřijdou zkrátka. Díky sílící toleranci fluidní sexuality se mužům otevírají dveře k většímu zkoumání svých těl a nových prožitků beze strachu z předsudků. Muži jakékoliv sexuální orientace tak získají širší prostor například pro stimulaci prostaty a análu. Právě anální hračky pro muže se začínají na trhu s erotickými pomůckami více prosazovat a podporují muže prozkoumávat i tuto kdysi zapovězenou mužskou erotogenní zónu.

7. Responzivní technologie

Další novou a trendy oblastí je u erotických hraček responzivní technologie, která si dává za cíl učinit ovládání sexuálních pomůcek snadnější a více intuitivní. Do hry se tak zapojují nejrůznější senzory, které reagují například na stisk či tření, jimiž lze během používání ovládat intenzitu pohybu či vibrací.

Bonus: Více komunikace, upřímnosti a důraz na orgasmus obou partnerů

A co přinese rok 2021 do sexuálního života podle českých odborníků? „Velkým trendem bude intenzivnější komunikace mezi partnery, více sdělování a přiznávání různých fantazií nebo i toho, co by lidé chtěli vyzkoušet. Očekávám i větší zapojování pomůcek. Trendem bude i to, aby při sexu dosáhli orgasmu oba partneři, ne jen jeden. Orgasmy v posledních letech čím dál více mívají i ženy, které je dříve neměly. Na povrch u některých párů vyplouvá i to, že žena orgasmus předstírala, ale díky partnerským pomůckám nebo podtlakovým vibrátorům ho už může během sexu i reálně zažívat. Tento trend orientace na potěšení obou partnerů bude pokračovat i v roce 2021,“ prozrazuje svou předpověď sexpertka Veronika z portálu Ruzovyslon.cz.