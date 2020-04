V žádném z nich se naštěstí prozatím neobjevil pozitivní test na nemoc covid-19, domovy jsou nicméně podle ředitelky CSS Lucie Báčové na případnou karanténu připraveny.

Ochranné pomůcky k dispozici mají, velkou část z nich ovšem díky vlastní iniciativě. "Roušky si šijeme sami, také nám je dodává Městské kulturní středisko Tachov, městský úřad, dostali jsme je od firmy Diana Bohemia a hodně také darem od lidí," uvedla Báčová s tím, že zásilka roušek přišla také od Plzeňského kraje. V první várce bylo ovšem pouhých 105 roušek pro tři objekty, ochranné pomůcky byly ale i v dalších zásilkách od kraje, které CSS obdrželo - kromě roušek například rukavice, pokrývky hlavy, brýle, desinfekce. "Stejně ale většinu pomůcek jsme si vyrobili nebo sehnali sami," doplnila ředitelka. Prostřednictvím hasičů pak CSS dostalo 29 litrů desinfekce.

Ve všech třech zařízeních jsou připraveny izolované pokoje na případnou karanténu. "Pozitivní testy se ani u klientů, ani u zaměstnanců prozatím naštěstí neprokázaly. Pokud by se tak stalo, jsme na to připraveni. I na variantu, kdy by pracovníci museli kvůli karanténě zůstat doma. Navezli jsme pro ně i matrace," uvedla dále Báčová.

Obyvatelé domovů se nesmějí z areálu vzdalovat, většinou ani nevycházejí ze svých pokojů. "Jsou to brutální opatření pro všechny, našim klientům jsme doporučili, aby zůstávali ve svých pokojích," uvedla dále s tím, že přes tato nepříjemná opatření se je klienti snaží s pochopením respektovat.

Pro tachovská zařízení CSS je podle ředitelky prozatím výhodou, že klienti, kteří byli dočasně hospitalizováni v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, tam také zůstávají. V případě, pokud by bylo nutné je převézt zpátky do Tachova nebo Kurojed, pravděpodobně by museli podstoupit karanténu.