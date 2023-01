„Děkujeme za vaše dary do Tříkrálové sbírky, velká část prostředků bude vrácena do našeho regionu a použijeme je na fungování domácího hospice,“ vzkazují za jeho vedení Lucie Davidová s Monikou Kotenovou. Sbírku můžete podpořit darem do on-line kasičky, můžete zaslat dar přes složenku či převodem na účet 66008822/0800 pod variabilním symbolem 777930042.

Sbírka začala 1. ledna a potrvá do 15. ledna.

