Na registr se s prosbou o pomoc, jak zveřejnil na svých webových stránkách Český rozhlas, obrátili zoufalí rodiče. Registr jejich prosbu zveřejnil na sociálních sítích. “V současné době jsme s Milánkem hospitalizováni v Motole z důvodu remise akutní leukémie AML,” uvádějí rodiče ve výzvě. “Vrátila se mu po půl roce. Z důvodu agresivity jeho nemoci musel okamžitě podstoupit chemoterapii a poté bude muset hned navázat ne léčbu, a to výměnou kostní dřeně. Nemůžeme čekat, máme zhruba dva až tři měsíce do transplantace a zatím nemáme vhodného dárce.”

Rodiče ve výzvě dále poprosili, aby se lidé, kteří by chtěli pomoci, zapsali do registru dárců. Jak uvedla pro webové stránky Českého rozhlasu Klára Conková z Českého národního registru dárců kostní dřeně, Milan patří mezi několik desítek dětí, které se v současné době léčí kvůli rakovině v motolské nemocnici. „Teď má další kolo chemoterapií a na ty se bude muset navázat transplantací, bez ní se tento typ nepodaří doléčit,“ uvedla a dodala, že na výzvu rodičů lidé zareagovali větším zájmem o zapsání do registru. Tam se může zaevidovat každý mezi 18 až 35 lety věku, s hmotností více než 50 kilogramů. Zároveň nesmí dlouhodobě užívat žádné léky, s výjimkou antikoncepce a léků na sezónní alergie.

Jak Deníku ve středu řekl Milánkův otec, vhodný dárce se zatím nenašel. “Jsme teď všichni v motolské nemocnici u Milánka. Dárce pro něj stále hledají. Děkujeme všem, kteří zareagovali, ale nezlobte se, více vám neřeknu, jsme z toho hodně unavení a nemáme ani náladu se více svěřovat. Pochopte, je toho na nás moc,” uvedl.