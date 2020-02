Dvojí trojrozměrná projekce přes 3D brýle s besedou přinese do plánského Kinanekina úžasný zážitek.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 5. března od 19 hodin. Projekce budou společně se skvělým jeskyňářem a fotografem Markem Audym, který sestoupí do tajemných hlubin podzemí, tam, kde lidská noha dosud nestála. Můžete obdivovat kamennou krásu tvořenou v temnotě po miliony let. Uvidíte pískovcové jeskyně na stolových horách Venezuely. Součástí projekce bude i historicky první český 3D dokumentární film Domino. Dále k vidění budou i snímky z nejdelší jeskyně v České republice. Honza Trávníček naopak zavede diváky na nejvyšší vrcholy Himalájí, do Nepálu a Tibetu. Vstupné na na tento zážitek zakoupíte za 180 korun.