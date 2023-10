V Trpístech si obyvatelé dýněmi vyzdobili náves i svá obydlí

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Rozsvícené vydlabané dýně u domů po celých Trpístech a vprostřed návsi svítícími dýněmi obležená zářící osmiboká kaple barokního původu. K tomu efektně rozvěšené a rozsvícené světelné koule na stromech před kaplí. Takový pohled se nabídl v sobotu 28. října návštěvníkům, kteří do obce proudili na další světelnou podívanou, a to do místního, pro veřejnost výjimečně otevřeného zámku.

V rámci tvořivých dílniček vytvořily ženy z Trpíst společně s dětmi výzdobu ke kapličce na návsi. Vydlabanými dýněmi ozdobili svá obydlí i další obyvatelé. | Foto: Deník/Monika Šavlová