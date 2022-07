„Náš klub hledačů HP Tachov už opravil v okolí Tachova 18 drobných kamenných památek zdarma. Přišlo nám líto, že nové kamenné sousoší se hned uložilo do sběrného dvora. Tak jsem dostal nápad, že když město se o sousoší Nový věk, které se mu ´narodilo´ už v roce 1988 nezajímá, mohl by se sousoší ujmout někdo jiný a postavit si jej třeba na svém pozemku,“ míní František Soukup a dodává: „Možná, že znáte nějakou rodinu nebo firmu, která by se sousoší Nový věk ujalo. Pravděpodobně město by nebylo proti.“

Jak to bylo. „V roce 1988 se městu Tachov najednou narodili čtyři obyvatelé. Tři dospělí a jedno dítě. Byli zvláštní. Byli z kamene. A nebyli to žádní drobečkové. Dohromady tvořili sousoší Nový věk,“ popisuje pan František. Výška soch bez podstavce je 4,1 metru a váha 17 tun. Sousoší mělo stát u tehdejšího kulturního domu v Tachově, který se zrovna dostavoval. „Ale tito obyvatelé z kamene, se narodili v nevhodné době. Stavba kulturáku se zastavila a sousoší se odložilo do sběrného dvora u Plynáren. Až v roce 2008 jsem se o sousoší dozvěděl. Odpočívalo tam za sudy s asfaltem už dvacet let.“

Sousoší se hledači Františku Soukupovi líbilo a bylo mu ho líto. Poslal tedy autorovi, akademickému sochaři Jaroslavu Brožovi, několik návrhů, kde by sousoší mohlo stát. Dostal pak od něho dopis. „Nejsem proti vašemu záměru sousoší postavit… K instalaci sousoší mohu pomoci pouze radou,“ stálo mimo jiné v dopise. Sochy se ale zatím nepodařilo nikam umístit.

Jiná díla sochaře Jaroslava Brože jsou umístěna u nás i v zahraničí. Například plastika Emil Zátopek v životní velikosti z bronzu je v parku olympijského sídla v Luasanne ve Švýcarsku. Plastika Historie stojí na druhém nádvoří tachovského zámku. Relief Adam a Eva je umístěn v chodbě na tachovském městském kulturním středisku a plastika Jaro je umístěna v tachovské Základní umělecké škole v tachovském zámku.

„Tachov v roce 1988 za sousoší zaplatil skoro půl milionu. Dnes by stálo asi více než pět milionů korun. Když už sousoší je, tak by se mělo někde v Tachově postavit. Po roce 1945 doba zde nepřála památkám. Velká škoda, že se tehdy ničily. Zůstalo nám jich zde jen pár, které se zničit nepodařilo. Ty jsou zajímavé, pěkné a nám v Tachově připomínají dobu dávno minulou. Domnívám se, že i toto kamenné sousoší Nový věk, by mohlo našim potomkům po další staletí připomínat dnešní dobu,“ dále říká Soukup a poukazuje, že objevil jedno nádherné místo, kde by se mu postavené sousoší také líbilo. „Je to na vrcholu kopce u rapotínského sídliště pod tachovským hřbitovem. Na tomto zajímavém a záhadném vrcholu kopce, by se sousoší nádherně vyjímalo,“ uzavírá.