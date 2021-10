Knihovna v Plané nabízí do středy tvůrčí dílny pro děti, v úterý čtení pro nejmenší a ve středu křest knih plánského autora Miloslava Antropiuse.

Městská knihovna v Tachově kromě toho zahájila dlouhodobou soutěž Tachovská knižní výzva, která potrvá až do poloviny prosince a čtenáři musí splnit při vypůjčení knih určitá kritéria stanovená knihovnou. Dále v Tachově pokračuje projekt Hřejivá zima, kdy čtenáři mohou do knihovny nosit háčkované či pletené čtverečky o velikosti 20x20 cm, z nichž budou vyrobeny pokrývky pro tachovské seniory. Pro děti knihovna v pondělí odstartovala výtvarnou soutěž Sněhová vločka.

K těm nejobvyklejším patří čtenářská amnestie, tedy odpuštění sankcí za pozdě vrácené vypůjčené knihy. To nabízejí prakticky všechny knihovny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.