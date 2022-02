Do Česka přicestovali tito malí koníci ve velmi špatném zdravotním stavu. Paní Petra je na své farmě dává do pořádku a podle jejího názoru netrpěli pouze dlouhým transportem, ale špatně s nimi muselo být zacházeno už v Irsku.

Koně plemene Irský cop ale Petře Štěpánové nepatří. Přivézt do Česka je nechala chovatelka z Rakovnicka. "Sem k nám je dává k ustájení, aby tu měli zázemí a abychom se o ně postarali," vysvětlila s tím, že chovatelce z Rakovníka patří přibližně přes třicet koní, o které se Štěpánová v Březí stará.

Veterinární inspektoři, kteří byli na stav některých koní po převozu upozorněni, jich přijeli zkontrolovat šestnáct a konstatovali, že veterinární zákon byl porušen už při transportu. Koně trpí dýchacími potížemi, měli přerostlá kopyta. "Ta byla v příšerném stavu, dávala jsem jim je do pořádku," vysvětlila chovatelka a dodala, že u přivezených koní se objevily také plísně a trpěli nedostatečnou výživou. "Teď čekáme, až se vyjádří veterinární správa, co s koňmi bude dál. Měli by přijet ještě jednou na kontrolu. Transportů z Irska už jsem přijala několik, ale v tak špatném stavu přijeli koně poprvé. Předtím to vždycky byla pěkná, silná zvířata," dodala.

Kdo ukradl anděla v Chodové Plané? Policie dopadla čtyřiašedesátiletého seniora

Irský cop je menší kůň, má hustší a delší srst, je tedy tzv. rousatý, je to také povahově klidnější plemeno. Jeho využití je především pro hobby chov, nevyužívá se jako hospodářský kůň, ani jako sportovní. Přesto podle Štěpánové jsou schopni menší povozy tahat, dokáží se naučit i některé prvky drezúry, či westernového ježdění. "Jejich předností je ale klidná povaha," dodala.

Kromě veterinární inspekce bude dovoz prověřovat také plemenářská inspekce, zda jsou doklady převážených koní v pořádku, či zda nedocházelo k pochybení při jejich následném prodeji.