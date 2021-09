Na kterou se posadit dříve? Těžko si vybírá Natálka Malá, žákyně první třídy, mezi sedmi obřími dýněmi, které vyrostly u Malých v Tachově na zahradě. Každá je tak velká, že se na ni Natálka může pohodlně posadit.

Natálka Malá a obří dýně u Malých na zahradě. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Jak řekl Jan Malý, dýně pěstují už řadu let. "A nikdy nevyrostly tolik, jako letos. A to jsme předtím zkoušeli dýně giant, které měly vyrůst do takových obřích rozměrů. Ale nevyvedly se. Tyhle jsou obyčejné, koupili jsme je jako sazenice a teď se nestačíme divit," dodal s úsměvem.