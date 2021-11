Desítky let se Jiří Šlechta z Chodského Újezdu věnuje pěstování citrusů. Nejlépe se v jeho skleníku daří stromu, který plodí šťavnaté grapefruity.

Ve skleníku roste nejen grep, ale daří se i dalším citrusům. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Ale rostou zde i mandarinky, pomeranče, citrony, kumqat a další. „Pěstování citrusů se věnuji sedmatřicet let. A tenhle grep tady roste třicet let,“ ukazuje Šlechta na vzrostlý strom uvnitř velkého skleníku přistavenému k rodinnému domu. „Když jsme postavili dům, tak jsem grep zasadil do země. Nechtěl jsem ho dávat do květníku. K tomu jsme postavili skleník, který je vytápěný. Ale citrusy jsou zasazené v zemi.“