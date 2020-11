Rozšíření počtu míst pro zaparkování vozidel na několika místech ve městě má v plánu stříbrská radnice.

Před bránou stadionu nyní může parkovat více aut. | Foto: Facebook města Stříbra

Aktuálně se podařilo tento záměr splnit před hlavní bránou stadionu Baníku Stříbro. Jak informoval městské facebook, akci provedli pracovníci městské správy majetku. Obyvatelé poukazovali také na to, že by se před bránou stadionu mohl udělat chodník. Jak vysvětlila na oficiálním profilu města radnice, pokud by se dělal ještě chodník, celá stavba by se výrazně termínově prodloužila a také prodražila. "Chodci tudy chodili vždy a auta tam parkovala také. Nyní mají při výjezdu řidiči lepší výhled," vysvětlilo vedení města. Doposud vozidla parkovala podélně, nynější úpravy dodolují stát kolmo, kapacita se tak podstatně zvětšila.