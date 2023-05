„Mohu potvrdit, že proběhla informativní schůzka mezi investorem a našimi občany a současně také s vedením a občany obce Zhoř. Při ní nám byl zástupci firmy meridian Nová Energie, s. r. o., představen celý projekt, jeho přínosy, a to včetně následné recyklace v době, kdy by elektrárny dosloužily. Vše je skutečně v počátcích, zastupitelstvo i vedení obce jsou pro výstavbu, ale je pro nás důležité znát názor našich obyvatel. Ten je pro nás směrodatný, budeme respektovat jejich přání, i když bude možná negativní. A to i přesto, že jsem přesvědčena, že pro obec by výstavba elektráren měla velký finanční přínos,“ odpověděla na dotaz Deníku starostka obce Skapce Markéta Töpling.

Záměr potvrdil i projektový vedoucí firmy meridian Nová Energie, s. r. o., Marek Vosyka. „Je pravda, že máme zájem vybudovat ve zmíněné lokalitě několik větrných elektráren, nicméně záměr je v úplně počátečním stadiu. V současné době jednáme s obcemi a s majiteli pozemků, není vůbec nic rozhodnuto. S oběma obcemi proběhla společná veřejná prezentace, nyní čekáme na jejich vyjádření, které jsme prozatím nedostali. V tuto chvíli nemohu říct přesný počet elektráren, které by mohly vzniknout, vše se bude odvíjet od jednání se společností ČEZ, a. s., ohledně připojení do sítě,“ uvedl.

Ve Zhoři se k větrným elektrárnám staví pozitivně vedení obce i samotní občané. „U nás se řeší dokonce hned dva záměry. Kromě firmy meridian Nová Energie, s. r. o., nás oslovila také nově vzniklá společnost VTE Zhoř, s. r. o., která by chtěla v budoucnu postavit elektrárny směrem k Velkému Malahovu. V průběhu zmíněné společné veřejné schůzky se tak za Zhoř konzultovaly oba návrhy. Co se týče společnosti VTE Zhoř, s. r. o., která nás oslovila jako první, je většina obce jednotná, takže se nyní připravuje smlouva o smlouvě budoucí. Realizace tedy může postupně začít,“ řekl starosta obce Karel Starý. Vzhledem k tomu, že ve Skapcích čekají na výsledky sobotní ankety, rozhodlo se zastupitelstvo Zhoře počkat se stanoviskem obce pro firmu meridian Nová Energie, s. r. o., až poté, co se vyjádří Skapce.

Schválení záměru vybudování nových větrných elektráren obcí Zhoř potvrdil Deníku i jednatel společnosti VTE Zhoř, s. r. o., Miloš Nedvěd s tím, že přesný počet elektráren v tuto chvíli ani on nemůže sdělit, neb vše se bude vyvíjet dle situace a potřebných jednání.