„Mohu potvrdit, že se zabýváme mravnostní trestnou činností, které se měl dopustit pedagog jedné ze škol na Tachovsku. Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a o jeho vzetí do vazby rozhodl ve čtvrtek soud. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení nebudeme zatím k případu poskytovat žádné konkrétnější informace. Jakmile to bude možné, k případu se blíže vyjádříme,“ sdělila Deníku mluvčí policie Iva Vršecká.

Vazební zasedání se konalo u Okresního soudu v Tachově ve čtvrtek 15. února, kdy soudkyně Michaela Řezníčková rozhodla o učitelově vzetí do vazby. „Muž je obviněn z ohrožování výchovy dítěte,“ řekla soudkyně. „V případě shledání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od šesti měsíců do 5 let nepodmíněně,“ doplnila informace státní zástupkyně Jana Fišerová.

„Mohu potvrdit, že jeden z pracovníků naší školy byl vzat do vazby. Ale nemohu se k celé situaci prozatím dále vyjadřovat, jsem vázán soudní mlčenlivostí,“ řekl Deníku ředitel ZŠ Bor Daniel Koblen.

Případ sledujeme a budeme čtenáře dále informovat.

Deník zjistil, že nejde o první případ podobného typu v regionu, za sex učitele se školačkou padl trest již v roce 2012.