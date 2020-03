Pro tři tachovské školy je termín zápisu stanoven na celý duben, a to elektronickou formou. Jediný termín, kdy bude možné zanést přihlášku do škol osobně, byl stanoven na 24. duben.

Zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole byly stanoveny ministerstvem školství. „Na základě tohoto opatření upřednostňuje naše škola elektronické přijímání žádostí v termínu od 1. do 30. dubna,“ sdělil Deníku ředitel ZŠ Zárečná v Tachově Zdeněk Hnát.

Podobně to je i pro základní školy Hornická a Kostelní. Ředitel Zárečné doporučuje čtyři možnosti zápisu. První je do datové schránky školy, která je v tomto případě 3edms3d, další e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. „Nelze jen poslat prostý e-mail,“ upozorňuje Hnát. Další možnost je poslat přihlášku poštou nebo ji vložit do poštovní schránky školy. A jako čtvrtá je osobní podání, a to 24. dubna od 13 do 18 hodin. Tento termín je pro všechny tři školy stejný.

Seznam přijatých žáků školy zveřejní na svých webových stránkách a na vstupních dveřích ve druhé polovině května.