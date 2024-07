Údolí okolo Kosího potoka | Video: Deník/Monika Šavlová

Převážně lesem můžete projít zhruba pětikilometrový okruh od rozcestníku Bývalý Caltov, který se nachází vedle silnice mezi Planou a Vysokým Jamným. Není problém zde zaparkovat auto a vyrazit po svých dále po zeleně značené turistické trase směrem k bývalému Křínovskému mlýnu. Pokud se však necítíte na delší výšlap, tak nezapomeňte u rozcestníku Pod Křínovem přejít potok po dřevěném mostě a po cyklostezce 2205 se vrátit k „Calťáku“.

Trasa je nenáročná, je to takový špacír na pohodu. Počítejte s tím, že cestou v tuto dobu projdete několika letními tábory, kde vás budou okem bedlivým sledovat jejich dočasní obyvatelé. Cestou uvidíte krásnou stavbu malé bezejmenné výklenkové kapličky, která v současné době prochází rekonstrukcí a to včetně střechy. Minout nemůžete také ruiny bývalého Českého mlýna, kde uvidíte krásně zelené, mechem zarostlé, přesto i po tolika letech stále perfektně držící seskládané kameny bývalého náhonu. Poté, co přejdete dřevěný most, nalevo minete skálu Čertovka, za níž se v lese ukrývá malý vodopád, který však v letních měsících teče jen slabounce, takže ani nestojí se za ním v tuto dobu drápat. Pokud byste k němu však zamířili v mrazivé zimě, kdy je vody podstatně více, může se stát, že spatříte ledopád.