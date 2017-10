Ulice 1. Máje by mohla být do budoucna jednosměrná

Tachov – Nejednoho občana okresního města zaujalo stále trvající zjednosměrnění ulice 1. Máje na sídlišti Západ. Toto omezení bylo původně stanoveno kvůli rozsáhle uzavírce ulice Hornická. Nyní je ale již tato komunikace průjezdná.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Zjednosměrnění ulice 1. Máje skutečně dále trvá. Tentokrát je to ale kvůli pokračujícím pracím na rezidenci Jungmannova. Zatím se zde stále pohybují pracovní stroje a dělníci. Pokud by zde byl provoz opět spuštěn oběma směry, mohlo by akorát dojít ke zbytečným komplikacím. Jakmile bude stavba hotova, tato ulice bude opět průjezdná jako dříve,“ vysvětlil starosta Tachova Jiří Struček.

Jak ale zaznívá od některých občanů, momentální jednosměrka příliš nevadí, ale spíše vyhovuje. Nad možností, že by ulice 1. Máje byla zjednosměrněna na stálo, uvažují i zástupci města. „Zatím se vypracovává studie, jak by zjednosměrnění fungovalo, tudíž se jedná opravdu a hudbu budoucnosti. Pokud by to ale pomohlo vyřešit například parkovací situaci, která je v této lokalitě neustálým tématem, samozřejmě bychom k tomuto řešení přistoupili,“ dále dodal starota.