Sochy manželů Eschlerových, dřevořezby Jaroslava Koděry, malby a kresby Ivany Kubíčkové, grafiky Martina Kohouta a fotografie Břetislava Hnízdila můžete vidět v Městské stodole v Plané.

Umělci vystavují v Plané sochy, obrazy i fotografie | Foto: Miroslav Ludvík

Výstavu zahájila nedělní slavnostní vernisáž a výstava potrvá až do pátku 8. října. Pro veřejnost je otevřeno každý všední den od 13 do 17 a o víkendech pak od 11 do 17 hodin.