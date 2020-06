Přihlašovat bude možné do všech oborů, které škola vyučuje - hudebního, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného. Zápisy se budou konat od 15 do 17 hodin v budově školy.

Ve stejné dny se uskuteční také zápisy na pobočce ZUŠ Tachov v Boru, a to od 12 do 16 hodin v budově školy, která se nachází v pavilonu mateřské školy. V Přimdě jsou zápisy 24. června od 12 do 16 hodin v základní škole. V Přimdě se budou vyučovat hudební nástroje zobcová flétna, klarinet, saxofon, keyboard, klavír, violoncello.

Komu by uvedené termíny nevyhovovaly, může si domluvit náhradní termín.