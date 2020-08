Začátek školního roku v Základní umělecké škole Tachov je vždy ve znamení zápisů.

Ten se pro školní rok 2020/2021 koná od pondělí 31. srpna do pátku 4. září vždy od 14 do 17 hodin v budově tachovské umělecké školy, tedy na zámku. Přihlásit se je možné na všechny vyučované obory. Tento týden se zápis pro nový školní rok koná také na pobočkách ZUŠ Tachov, tedy v Boru a v Přimdě. V Boru to bude v budově základní umělecké školy od 31. srpna do 3. září pro hudební a výtvarný obor. Pro Přimdu jsou vyhrazené dny 2. a 3. září, a to pro hudební obor. Zápis se koná v budově ZŠ.