Ten díky svému osobnímu vztahu k mostu od mládí po současnost sleduje veškeré dění kolem něj a došel k závěru, že most je natolik turistickým lákadlem, že by si zasloužil mít jako další turistická místa svoji známku. Od nápadu k uskutečnění nevedla až tak dlouhá cesta, po několika měsících dřevěná plaketa zobrazující most v celé jeho kráse spatřila světlo světa. „Přímo na mostě jsme známku slavnostně pokřtili, v okolí nafotili a poté jsme se vydali na plánovanou procházku přes most na Butov a následně až k nám do Vranova,“ uvedl Milan Dulovec.