Když je chuť, jde leccos. Na posledním tvoření zvedli laťku sami sobě prostibořští nadšenci. Přestože se pustili do vskutku těžkého úkolu, opět dokázali, že společnými silami se dá zvládnout všechno, stačí chtít.

Prostibořským se kreativita a skvělé nápady nedají upřít. | Foto: Barbora Nováková

Malí i velcí tentokráte upletli klece z proutí, zdatnější na ně dokázali udělat i poutko na nošení, a do nich pak umístili z keramické hlíny vymodelované ptáčky. „Vypadalo to těžké, ale nakonec jsme to zvládli a moc se nám to líbilo. Tohle tvoření je fajn, je při tom zábava,“ raduje se z povedeného díla Ema Peckertová.