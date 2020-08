Uzavírka dálnice D5 ve směru na hraniční přechod Rozvadov v kilometru 124,5 až 135,350 v úseku nájezdové a výjezdové větve EXIT 136 Mlýnec, se prodlužuje ze 6. srpna na 27. srpna.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení etapy 1. A jsou komplikované technologické postupy při realizaci prací. Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Mlýnec EXIT 136 bude vedena směrem na Rozvadov EXIT 144 a odtud zpět do prostoru křižovatky Mlýnec. Objízdná trasa za nájezdovou větev pravé poloviny křižovatky Mlýnec EXIT 136 bude vedena ve směru na Plzeň do Bor EXIT 128 a zpět po dálnici na Rozvadov. Doporučení pro cestující z Tachova a okolí do Německa je jet přes dálniční hraniční přechod Rozvadov. Pro nájezd na dálnici užijte EXIT 128 Nová Hospoda nebo EXIT 144 Svatá Kateřina. Více informací najdete na stránkách města Tachov.