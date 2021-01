Zdroj: Deník

Náročná přestavba budovy, která stála zhruba osm milionů korun, je dokončena. V přízemí jsou připraveny kanceláře obecního úřadu, se zázemím jako je kuchyňka a toalety. Bude zde také záchod pro veřejnost.

V patře objektu vznikl byt, který by podle starosty Karla Petráně mohl být k dispozici například budoucímu řediteli či ředitelce školy.

Zadní trakt objektu, bývalé konírny, se změnily v kotelnu, dílny a zázemí pro pracovníky údržby obce.

Úřad se ale prozatím do nových prostor stěhovat nemůže. „Protože stát výrazně omezil obcím příjmy, čekáme na to, kolik peněz dostaneme. Musíme splácet úvěr, který jsme si na rekonstrukci vzali a musíme se soustředit na to, abychom zajistili chod obce, našich zařízení, školy, školky, infrastruktury. Nemůžeme zatím nakoupit nábytek a vybavení nového úřadu, protože zatím nevíme, jaké budou skutečné příjmy obce,“ vysvětlil svojšínský starosta.