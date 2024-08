Zatímco stav zbitého seniora stále není uspokojivý, policie pokročila. Podařilo se jí vypátrat pachatele. „Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví a výtržnictví,“ řekla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová. K motivu útoku se nevyjádřila, ani k osobě pachatele. Konkrétní nechtělo být ani státní zastupitelství. Jen potvrdilo, že k soudu případ zatím nedoputoval. „Obžaloba dosud nebyla podána,“ informoval náměstek tachovské okresní státní zástupkyně Pavel Reiser.

Zda mimořádně brutální útok souvisel s prací vedoucího odboru borské radnice, tamní starosta Rudolf Kodalík podle svých slov netuší. „Žádné bližší informace nemám, vím jen, že policie chytila podezřelého,“ řekl Deníku. Potvrdil, že policie po této stopě šla, po radnici si např. vyžádala projekty, na nichž zbitý úředník pracoval. To, že nešlo o náhodné napadení, si myslí i muž, jenž zná místní poměry. „On dělal svoji práci dobře a jsem přesvědčen, že někdo, komu odmítl vyhovět, se mu pomstil. Těžko věřit tomu, že bývalý kickboxer napadne na ulici takřka 80letého muže a útočí na něj i poté, co upadne na zem a udeří se do hlavy,“ konstatoval muž, jehož identitu redakce zná, ale respektuje vzhledem k citlivosti případu jeho přání o zachování anonymity. Podle informací Deníku obviněný, jemuž hrozí až deset let vězení, popírá, že by pracoval na něčí objednávku.

Deníku se podařilo kontaktovat dceru napadeného úředníka, jenž je nyní v domově pro seniory. „Nikdo si nedokáže představit, jak moc je to bolestné a čím vším procházíme,“ napsala v SMS zprávě. Sílu promluvit o události, pro rodinu tak bolestné, v sobě nenašla. Že stav zbitého úředníka stále není dobrý, potvrdil Deníku starosta Kodalík. „Já osobně jsem ho nenavštívil, ale slyšel jsem, že tam není velký výhled na zlepšení,“ uvedl Kodalík. Potvrdil, že s mužem radnice již rozvázala pracovní poměr a že místo zastává nový úředník. Žádné kroky, např. vypsání sbírky, na pomoc rodině zbitého, dnes již bývalého zaměstnance, radnice dle starosty Kodalíka nepodnikla a ani je nezvažuje.