Na sobotu 13. července budou domácí obyvatelé i návštěvníci malé vesničky Úšava vzpomínat nejspíš po celý život. V průběhu druhého ročníku Svátku traktorů, který přilákal několik stovek zájemců o zemědělská vozidla, a představilo se při něm více jak sedm desítek strojů, se udála věc, která se navždy zapsala do novodobé historie obce. Obec Úšava totiž opět získala úšavský rodový znak.

O sváteční sobotě se traktory ostupně zaplnily nejen prostory na návsi v parku, ale také část nedaleké louky. Návštěvníci, kteří ve velkém proudili do obce, tak zvědavě okukovali přistavené exponáty, kdy některé byly mnohem starší než většina z přítomných. Všechny návštěvníky, ale i účastníky traktoriády, krátce přivítal předseda pořadatelského spolku Přátelé Úšavy František Fatura. „Rád bych odtud tam nahoru pozdravil našeho velkého podporovatele a fandu Zdeňka Moravce, který už bohužel není mezi námi,“ neopomněl ve své řeči vzpomenout na bývalého kamaráda a člena spolku předseda. „Je mi hrozně líto, že tady s námi už Zdenda není, že se nedožil druhého ročníku. Měl by radost, kolik lidí se zde sešlo, “ řekl pak Deníku František Fatura.

Svátek traktorů v Úšavě | Video: Deník/Monika Šavlová

Letošní počet účastníků, kteří se svými stroji dorazili z nejrůznějších koutů regionu, se oproti loňskému prvnímu ročníku zdvojnásobil a sami organizátoři se chvíli obávali, jak zvládnou bez karambolu výjezd na společnou okružní spanilou jízdu. Obavy byly zbytečné, moderátor a místopředseda spolku Petr Lyalikoff naprosto bravurně zvládal koordinovat stroje vyjíždějící na silnici současně ze tří směrů, čímž se nakonec bez komplikací vytvořila dlouhá kolona. Té pak nadšeně mával a hlasitě povzbuzoval špalír přihlížejících návštěvníků.

A zatímco sem tam ztěžka blafající traktory vyrazily za krátkou vyjížďku, návštěvníci vzali útokem stánky s občerstvením. Doslova v jednom kole byla obsluha jak u stánku s nápoji, tak ve stánku v grilovanými dobrotami. Grilovanému masu, klobásám, pečenému kolenu či krkovici odolal totiž jen málokdo stejně jako i navzdory teplému počasí dobře chlazenému pivku či točené kofole. Navíc ceny byly skutečně více jak lidové. „Neděláme to pro zbohatnutí, děláme to pro lidi,“ odvětil s úsměvem Deníku další z pořadatelů.

Převzetí rodového znaku Úšava | Video: Deník/Monika Šavlová

Po návratu z okružní jízdy byli všichni přítomní svědky historického okamžiku. Do obce dorazil rytíř s vlajkou v jedné a lejstrem v ruce druhé. To předal čestnému hostu shromáždění hejtmanu Plzeňského kraje Rudolfu Špotákovi. „Moji drazí poddaní, přicházím z dávné minulosti. Z časů, kdy moje panství Oušava, dnešní Úšava, bylo známo v Království českém. Já nejstarší rytíř a zakladatel rodu Rendlů vám přináším a svěřuji od dnešního dne svůj rodový znak. Ať tento znak opět zavlaje nad Úšavou a přinese vám ochranu a útěchu v těžkých dobách,“ přečetl hejtman rytířův vzkaz. Rytíř Rendl pak vlajku předal předsedovi spolku Přátelé Úšavy Františku Faturovi, který ji následně odnesl a vyvěsil na čestné místo v parku. „Trošku jsme s kolegy ze spolku šťourali v historii a zjistili jsme, že v 15. století tady u nás v Úšavě byla tvrz a sídlil zde rytířský řád Rendlů. Tudíž jsme se ho rozhodli, že chceme mít opět svůj rodový znak,“ vysvětlil slavnostní ceremoniál, který mnohé z domácích dojal a všichni přítomní ho ocenili mohutným potleskem. „Jsem moc rád, že naše pozvání přijal pan hejtman a do celého slavnostního předávání se s námi ochotně zapojil. A jsem samozřejmě vděčný za podporu všech sponzorů,“ dodal.

Na akci se svým traktůrkem TZ K10, ke kterému měl připojený malý valníček, vyvezl svoji rodinu také úšavský Luboš Janda. Na vyjížďku se rodinka důkladně připravila a ukázala, že má nejen smysl pro humor, ale také vytříbený vkus. Pan Luboš se svojí paní a dvěma dcerkami dorazili sladěni ve slušivých oblečcích z látky s motivy slepic a kohoutů, kdy paní Jandová neváhala ušít nejen šaty pro sebe a dcerky a triko pro manžela, ale vše dopilovala do detailů, takže ženskou část rodiny zdobily ze stejného materiálu slušivé čelenky a pantáta dostal parádní nátepníky. „Traktůrek je náš domácí pomocník. Však vidíte, že se neleskne, není vypulírovaný. My ho prostě používáme na práci,“ řekl Deníku Luboš Janda, který se nechal slyšet, že příští rok dorazí rodinka v novém outfitu. Se svojí babičkou se podívat dorazil také Dominik Florian. „Moc se mi tu líbilo, bylo to zajímavé a bavilo mi to,“ odpověděl Deníku.

Pořadatelé mysleli i na nejmenší, pro které byl postaven skákací hrad a další doprovodný program. Možnosti nechat si pomalovat obličej nakonec podlehli i někteří dospěláci. Každý, kdo na Svátek traktorů dorazil, měl také možnost zúčastnit se volby O nejhezčí traktor. Stačilo číslo svého vyvoleného stroje napsat na připravený papírek a vložit do volební urničky. „Diváci tak rozhodli, že nejhezčím traktorem se stal Porsche Junior r.v. 1958 pana Volenského z Oldřichova. Z největší dálky dorazil z Poděbrad pan Kasík s Mitsubishi MPR 5H,“ uvedl František Fatura. Nejstarším traktorem byl Zetor25A z roku 1951 z OLD-STAJ Oldřichov a v soutěži o nejhezčí klakson bodoval nejlépe Zetor 4011 z roku výr. 1956, který představil pan Švejda z Bukovce. Úšavským borcem se stal se svým nakladačem pan Forst.