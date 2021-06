Invalidní důchodkyně, která byla obžalována z toho, že zpronevěřila peníze svého syna, jenž leží v kómatu po autohavárii, se hájila tím, že netušila, že dělá něco špatně. Uvedla, že peníze s manželem, který je taktéž invalidní důchodce, potřebovala na živobytí. Vzhledem k výši škody mohla jít za mříže až na osm let, ale vyvázla s mírnou podmínkou.

Syn Soni G. měl v roce 2009, kdy mu bylo 21 let, vážnou autonehodu, od níž je v tzv. vigilním kómatu. To je stav, kdy má pacient otevřené oči a přijímá potravu, ale není s ním možné navázat kontakt. „Byl nejprve na ARO, pak ho přeložili na neurologii. Já tehdy přestala chodit do práce a denně jsem jezdila za ním do nemocnice. Trávila jsem tam i osm, deset hodin denně. Se synem jsem cvičila, vyprávěla mu, pouštěla DVD a podobně, aby aspoň reagoval očima. Dělala jsem to z lásky a neohlížela jsem se přitom na sebe,“ vzpomínala Soňa G. a dodala, že od osudné nehody bere antidepresiva. Poté, co byl její syn vzhledem ke svému stavu zbaven právní způsobilosti, se stala jeho opatrovnicí, přičemž věděla, že nemůže s jeho důchodem nijak manipulovat bez souhlasu soudu. To již byl její syn v LDN Horažďovice. „Tam i zpět je to od nás 120 km a já i manžel jsme invalidní důchodci. Dostávala jsem důchod jen 3300 korun, za to se nedá žít. I tak jsem tam jezdila třikrát týdně, později už méně,“ řekla soudu žena s tím, že například benzin na cesty platila ze synových peněz. Z těch si s manželem koupili i věci, které potřebovali – ojeté auto na dojíždění, nový kotel, sporák či lednici. „Brala jsem to tak, že máme všechny peníze společně. Netušila jsem, že dělám něco špatného, vždyť jsem třeba zase ze svých peněz koupila synovi dekubitní matraci,“ uvedla se slzami v očích Soňa G. Dodala, že vše je pro ni psychicky i fyzicky velmi náročné.

Dluh vůči synovi ale musí rodiče splatit sami. „Mám důchod 5900 korun, přitom už rok splácím 3500 korun měsíčně,“ uvedla Soňa G. Její manžel, který ji přišel k soudu podpořit, Deníku řekl, že aby mohli vrátit peníze na účet, musí rozprodávat svoji sbírku.

Soňa G. uzavřela se státní zástupkyní a zmocněncem poškozeného dohodu, kterou soudní senát v čele se soudcem Petrem Sperkem schválil. Byl jí uložen trest 18 měsíců, tedy pod spodní hranicí trestní sazby, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 30 měsíců. Zároveň musí synovi uhradit škodu 230 833 korun. Verdikt je pravomocný.