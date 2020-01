Psí útulek U Šmudliny v Tachově má aktuálně v nabídce třináct psů různé rasy a různého věku, od několikaměsíčních štěňat až do dva třináctileté psy.

Gabriela Jägerová | Foto: Deník / Jiří Kohout

Noví zájemci o dočasné svěřence útulku se hlásí průběžně. Vyřízení všech záležitostí od seznámení se psem až po jeho definitivní přesun do nového domova trvá řádově několik dní. “Ale je to různé. Například teď zrovna vyřizujeme jednu žádost. Zájemkyně o psa se nám ozvala minulý týden a teď o víkendu půjde pejsek do nového domova,” řekl Deníku provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.