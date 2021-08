Provozovatelé útulku se několika dárcům odvděčili nočním promítáním přímo mezi útulkovými svěřenci. „Na novém pozemku útulku bylo připravené plátno, promítačka, zázemí pro diváky, občerstvení a nechyběla společnost psů, kteří se do děje filmu zapojovali občasným štěkáním,“ popsala Gabriela Jägerová.

Návštěvníci viděli americký dobrodružný film Psí domov. „Akce se veřejnosti moc líbila a třeba bude ještě někdy příležitost vše zopakovat. I pro nás, dobrovolníky útulku, to bylo něco úplně nového a moc hezkého,“ doplnila Jägerová.

V kampani Hit Hitu se pro Šmudlinu vybralo 1,8 milionu korun. „Ty útulek použije na výstavbu nové budovy, ve které budou vnitřní kotce, sklad, ošetřovna a další zázemí pro psy i dobrovolníky útulku.“

Jak provozovatelka Šmudliny dále uvedla, v současné době se pracuje na projektové dokumentaci, která by měla být hotová do konce srpna. Stavět by se nová budova měla začít ještě v letošním roce.