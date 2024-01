Útulek U Šmudliny v Tachově je sice veden jako psí, ale tamní pracovníci nezůstávají lhostejní k žádnému zvířeti, které potřebuje jejich pomoc. Za uplynulý rok tak pečovali o 144 zvířat, z toho bylo 86 psů, 55 koček, 1 andulka a 2 králíci. „O psy se staráme vždy v prostorách útulku, ale kočičky, andulku i králíky si běžně berou do svých domovů do dočasné péče moji kolegové a kolegyně, protože pro tato zvířata není útulek prozatím přizpůsoben. I to je důvod, proč se tolik snažíme sehnat peníze na dostavbu provozní budovy, kde by pak mohla najít útočiště právě tato zvířata a nám všem by to značně zjednodušilo a usnadnilo práci, ale i soukromý život,“ vysvětluje Gabriela Jägerová.

Vskutku vysoký je počet 86 pejsků, o které se v útulku v průběhu loňského roku postarali. Zahrnuje všechny hafany, kteří v útulku dlouhodobě žijí, byli do něj v průběhu roku přijati, díky němu našli nový domov anebo s nimi jakoukoliv cestou přišli pracovníci útulku do kontaktu a museli se o ně postarat, byť jen na krátké období. Jedná se například o psy, kteří svým majitelům utekli. Právě takto ubytovaných na přechodnou dobu využilo pohostinství útulku 16 štěkálků. V současné době v kotcích čeká na svého páníčka osm čtyřnohých chlupáčů. Štěstí se v uplynulém roce usmálo celkem na padesát fenek a psů, kterým se podařilo najít nový domov. Bohužel dva se po neúspěšné adopci vrátili do kotců útulku zpět. A stejný počet odešel do psího nebe. „Osmnáct psů jsme přijali bez finančního příspěvku a také na žádného z osmi psů, které máme v útulku, nepobíráme žádný příspěvek na péči, u některých už dlouhá léta,“ vysvětluje Gabriela s tím, že vedení útulku je finančně náročné a není to věc vůbec jednoduchá. Do celoroční statistiky je nutno připočíst i křížence německého ovčáka Čakyho, který je permanentní útěkář a v útulku se objevuje i několikrát do týdne a čeká zde pokaždé, až si pro něj majitel přijde.

Psí útulek U Šmudliny v roce 2021, připomeňte si:

A postaráno bylo v roce 2023 také o pětapadesát kočičích tvorečků. V současné době jich péče dočaskářů, tedy těch, kteří jim poskytli zázemí ve svých domovech, využívá 11. Tři bohužel ani přes veškerou pomoc zvěrolékaře vloni nepřežili jednání, kterého se jim od majitelů dostalo přímo, anebo zemřeli na jeho následky. Naopak životní kliku mělo hned 39 mňoukálků a mňoukalek, kterých se ujali noví majitelé. Dva chlupáči si starostlivost „Šmudlinářů“ užili jen chvíli, poté byli převezeni do jiného útulku. A nový domov se podařilo získat i pro andulku a oba králíky.

Pro práci v útulku je třeba nejen velké lásky ke zvířatům, vlastního odříkání a obětavosti, ale často také silného žaludku a nervů. „Skutečně otřesných zážitků je celá řada, veřejnosti už nakonec na sociálních sítích anebo přes média ani nesdělujeme všechny situace, které musíme se zvířaty prožívat,“ říká provozovatelka Gabriela Jägerová. „Kolegyně z útulku se dohodly, že budou lidem oznamovat jen podstatné informace, jako třeba že teď a tady někdo čeká na nový domov. A těžké osudy nechají takzvaně stát ve frontě před útulkem. A já s nimi souhlasím, je to tak asi skutečně lepší,“ pokračuje. „A protože díků není nikdy dost, tak bych znovu ráda poděkovala jak všem, kteří se v útulku o zvířata starají, tak všem, kteří nás ať už finančně, hmotně, anebo jen slovy podporují. Vy jste Šmudlina, bez vás by to nešlo,“ končí bilancování Jägerová.

