„Podle toho, jaké počasí bylo ráno, jsme si mysleli, že lidi vůbec nepřijdou. Akce se bohužel nedala přeložit. Součástí programu byl i prodej dortíku a zákusků od cukrářky Lucky Milbachové. S tím jsou spojené i nákupy, takže akci nešlo odvolat,“ vylíčila Deníku nedělní ranní pocity provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že ji ani její kolegy z útulku počasí nikdy nezastaví. Už poněkolikáté se ukázalo se, že na shánění peněz na provoz útulku nejsou sami.

Součástí oslavy byl křest kalendáře pro rok 2025. „Má unikátní podobu. Je do něj zakomponován i zástup dobrovolníků útulku se svými nebo útulkovými psy,“ popsala Gabriela. „Kmotry se stala dvojice Nikola a Dan z firmy Hafbojky, která nás dlouhodobě podporuje,“ zdůvodnila výběr Jägerová. Firma útulku vypomáhá nejen finančně, ale také materiální pomocí z jejich díly, kde se vyrábí vodítka a kšíry pro psy.

Napínavá byla dražba dortu z dílny Lucie Milbachové. Odnesly si ho Marcela Macáková a Andrea Levá po nejvyšším příhozu, který činil 5000 korun. „Ohromně nás tato suma potěšila,“ raduje se Gabriela, která vyslovila obrovskou poklonu a dík nejen všem podporovatelům Šmudliny, ale především svým kolegům, kteří svoji práci skvěle zvládají. Nicméně i nadále bdí nad stavbou vysněné provozní budovy, která je zase o krok blíže k dokončení. „Pokud se někdo ptá, tak opravdu doufám, že do tří let bychom mohli ubytovat první zachráněné zvíře,“ doufá Jägerová.

Návštěvníci neváhali vypravit se na připravenou procházku s úkoly nazvanou Šmudlina Tour a zpět do útulku se vraceli nadšeni a plni dojmů. „Šmudlina Tour se stala naší pravidelnou oblíbenou akcí, letos o to víc, že i my máme fenku od Šmudliny. Hned po příjezdu začalo pršet a po celé odpoledne nepřestalo, ale všichni i přes počasí měli úsměv na rtech. Atmosféra je tam vždy úžasná. Občerstvení bylo super, prohlédli jsme si stavbu, nakoupili ve stánku a dali výbornou kávu a zákusek ve stánku u Lucinky Milbachové. U bohaté tomboly bylo veselo i přes zmrzlé prsty a promoklé bundy. Věřím, že si to všichni moc užili a příští rok se budeme opět těšit,“ rozplývala se doslova jedna z návštěvnic Monika Pražáková