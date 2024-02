Tachovský útulek U Šmudliny se raduje. Kabelkový veletrh přinesl peníze

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Trochu s obavami vystavila provozovatelka tachovského psího útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová v sobotu 17. února necelé tři stovky kabelek, nových i starších, které se jí podařilo získat, v Pop Art Music v Tachově na náměstí Republiky. Akční žena se po celé roky, co vede útulek, snaží všemožnými akcemi získat tolik potřebné finance pro chod útulku. Kabelkový veletrh byl dalším nápadem, jak by mohla nějaká kačka cinknout do útulkové kasičky. A podařilo se. Výtěžek z prodaných kabelek činí 26 tisíc. Doprodej bude online.

Další podařená akce tachovského psího útulku U Šmudliny vydělala pro zvířátka 26 tisíc. | Foto: Gabriela Jägerová