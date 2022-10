K řece dojel z kopce od Pavlovic, kde končí silnice a dál vede jen polní cesta. Z mostu ho vyprošťovala i speciální Tatra 813, původně sloužící vojákům. Jen stáhnutí kamionu z mostu a otočení trvalo šest hodin. Most je z části rozbitý a musí být uzavřen a zabezpečen, aby na něj nikdo nemohl.

Naštěstí bez úniku olejů či nafty a bez zranění se obešla kuriózní nehoda kamionu. Ten v pondělí po poledni najel na most v osadě Ústí a uvízl tam. Právě tento most s obavou používají jen řidiči osobních vozů. Přední kolo tahače s návěsem se propadlo skrz dřevěné trámy a zůstalo viset nad vodou, zadní náprava shrnula další trámy a kola zůstala jen na ocelových nosnících.

Zdroj: Antonín Hříbal

Na místo v úterý ráno dorazily dva nákladní vyprošťovací speciály, dva manipulátory, Tatra 813 přivezená na podvalníku a další technika. Vyprošťovací vůz se potýkal s rozmáčenou cestou k mostu a stroj museli technici doslova dosoukat k mostu pomocí navijáku a lana. „Děláme takovou práci už nějakou dobu, ale s tímhle jsme se ještě nesetkali. Bahno, kamion na mostku, a tak daleko od silnice,“ usmíval se muž nesoucí lano ke kamionu. Řidič zapadlého kamionu situaci přihlížel a nechtěl se vyjadřovat. „Ne, nic vám k tomu neřeknu, nechte mne být. Stačilo už, co včera bylo otázek,“ odvětil řidič. Podle informací místních strávil noc v kamionu.

Povedlo se, kamion je mimo částečně dřevěný a rozpadlý most

Nejprve ale bylo nutné pomocí manipulátoru nadzdvihnout přední kolo kamionu a nasadit ho na trámy. Poté uvízlý kamion přidržovala dvě lana napojená na jeden vyprošťovací vůz, a Tatra 813 ho z druhé stany vytahovala za návěs. Rychlostí několika centimetrů za minutu se to nakonec podařilo a tahač i návěs se dostaly na lesní cestu. Odměnou za napínavou podívanou byl technikům potlesk diváků, kteří dorazili se kouknout, co se to v osadě děje.

Aby se na druhou stranu Mže dostaly manipulátory rozřezal pracovník odtahovky u řeky padlý strom. Stroje totiž musely na druhý břeh za kamionem. „Kamion je zapotřebí otočit a pak vytáhnout nahoru do Pavlovic, jiná možnost není,“ řekl řidič vyprošťovací Tatry 813 Robert Oplt. „Je z roku 1971, ale vše funguje a jezdíme právě na takovéto vyprošťovací akce.“ Kolem druhé hodiny odpolední se podařilo návěs stáhnout na přilehlou louku. Tou dobou ale čekala na tým odtahovky ještě cesta s kamionem rozblácenou lesní cestou nahoru do Pavlovic.

"Nakonec jsme ho vytáhli. Tatra sice na blátě klouzala, ale kamion je venku," dodal pak řidič.