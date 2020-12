Provozovatelům těchto zařízení už ale s dalšími a dalšími přibývajícími nařízeními a pokyny dochází trpělivost. A jak sami naznačují, začínají být zoufalí z nejistoty, kterou jim všechna opatření dávají.

Ondřej Malý provozuje v Tachově oblíbenou hospodu Tankovna Rubín a v Přimdě Motel Modrá Laguna. Ještě před rozvolněním sám zastával názor, že pohostinská zařízení mohla zůstat zavřena o týden déle. "Mohlo se s tím ještě počkat, třeba by se teď nemuselo sáhnout k dalšímu opatření," řekl Deníku. "Nejhorší pro nás je v současné době nejistota. Nevíme co bude, jak se připravit, co nakoupit a kolik toho nakoupit. Na další dny jsme měli na večer už nějaké rezervace, ty teď musíme zrušit. A lidé aby přišli večer v šest z práce a zašli na pivo s tím, že musí za chvíli zase odejít, těm se to nevyplatí přijít," svěřil se. "Různá opatření se dělají ve všech zemích okolo, ale rozdíl je v tom, že lidé v těch zemích je dodržují. U nás lidé tolik zodpovědní nejsou a pak to takhle dopadá," povzdechl si.

Podle majitele Hotelu U Branky ve Stříbře Vladimíra Paula už to současná vláda se svými rozhodnutími přehání. "Jednou je to tak, za pár dní zase jinak. Ano, cvičit s námi mohou, ale dělat z nás blbce, to už je moc," řekl Deníku. "Lidé, jak personál, tak hosté, už jsou tím vším otrávení a o ekonomických ztrátách ani nemluvě," poznamenal.