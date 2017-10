Uzavírka Bělojarské ulice bude pouze částečná

Tachov – Už včera začala částečná uzavírka jedné z velmi frekventovaných ulic v Tachově, a to Bělojarské ulice, která je hlavní dopravní tepnou na sídliště Východ.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Důvodem uzavírky jsou naplánované opravy chodníků a rozšíření parkování v jedné části ulice Bělojarská,“ vysvětlil místostarosta Tachova Petr Vrána.

Město se totiž chystá na větší projekt, kterým by měl být vznik nízkometrážních bytů místo původní budovy Českého červeného kříže. Jak ale zdůrazňuje místostarosta, tento projekt není zas až tak jistý.

Město totiž stále čeká na potvrzení dotace, která by výstavbu malometrážních bytů umožnila. „Co se této výstavby týče, moudřejší budeme v příštím roce. Původní plán je ale strhnout bývalou budovu Českého červeného kříže a vybudovat zde zmiňované byty. Těm by byla určena parkovací místa, na kterých se bude v dnešních dnech pracovat,“ dále řekl tachovský místostarosta.

Mnohé bude nejvíce zajímat to, jestli jim uzavírka hodně znepříjemní každodenní život. K tomu by ve většině případů dojít nemělo. Na rozdíl oproti uzavírce ulice Hornická bude Bělojarská z části průjezdná. Provoz zde budou nejspíše kontrolovat semafory. „Nejdůležitější bude, že doprava bude svedena pouze do jednoho pruhu. Jinak bude ulice průjezdná. I přesto by ale měli obyvatelé s nějakým menším zpožděním počítat.“

Další dobrou zprávou pro občany okresního města bude jistě fakt, že omezení budou trvat mnohem kratší dobu, než v případě již jednou zmiňované ulice Hornická. Práce v úseku od křižovatky s místní komunikací po sjezd na parkoviště u bývalého Červeného kříže ve směru na sídliště Východ by měly být hotové do konce letošního listopadu.