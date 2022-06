Omezení dopravy budou trvat do konce prázdnin.Zdroj: MMP

Omezení provozu MHD na Klatovské:

∙ Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se bude opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, od 1. do 22. července.

∙ Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin.

∙ Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.

Pracovat se bude od začátku prázdnin za silničního provozu, doprava po Klatovské bude svedena do jednoho pruhu. „Stav kolejí město průběžně monitoruje a v případě zhoršení stavu připravuje rekonstrukci. Opravy kolejí tak měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, tak jsme opravu odložili. Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule s tím, že Klatovská nebude uzavřena. Během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde zůstane pro auta jen jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost.

Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl.

KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

Místo tramvají budou jezdit autobusy náhradní dopravy. Zastavovat budou ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek, tramvajových zastávkách „Dvořákova“ směr Bory a „Borský park“ obousměrně. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy bude v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se bude opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, od 1. do 22. července. Změní se tak vedení trolejbusových linek číslo 11,12,15,16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy povedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále linka číslo 10 bude po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“. Od začátku prázdnin dojde v souvislosti s výlukovou činností k úpravě provozu autobusových linek 27 a 34 v centru města po dobu prázdnin. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin. Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.

Omezení čeká už dnes na řidiče projíždějící například ulicí Edvarda Beneše, která se v současnosti rekonstruuje. Souběžně s tím je dále také výrazně omezen průjezd přes Tyršův most, kde vzniká kruhový objezd. Řada Plzeňanů přirovnává průjezd Plzní k únikové hře. „Po informaci o omezení dopravy také na Klatovské mi dochází nápady, jak se dostat z jednoho konce Plzně na druhý a neztratit při tom hodinu času, jako je tomu už teď,“ stěžuje si Michal Hošek z Plzně.