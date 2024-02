Uzlujete, rozčešete a je to. V Prostiboři si udrhali lístky z macramé

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Vyzkoušet se má všechno, co člověka zajímá, je to rozumné a jde to. Toho se drží parta nadšených tvořilů v Prostiboři, která se při poslední schůzce pustila do výroby listů stromů výtvarnou technikou macramé.

V rámci pravidelného tvoření si tentokrát společně malí i velcí nadšenci vyrobili dekoraci na zeď z macramé. | Foto: Barbora Nováková