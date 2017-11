V Bezdružicích pokřtili novou knihu

Bezdružice – Kulturním programem, který vyvrcholil křtem nové knihy Bezdružicko na starých pohlednicích, oslavilo město Bezdružice 790 let od první doložené zmínky.

„Pochopitelně to není úplně nejkulatější výročí, přesto toto zajímavé historické číslo stojí za to, abychom si ho připomněli,“ okomentoval starosta města Jan Soulek. Sál kulturního domu, kde se oslavy konaly, byl zcela zaplněn.

Hlavním bodem večera byl křest knihy Bezdružicko na starých pohlednicích. Tento již druhý vydaný díl představuje kulturní i historické skvosty města a okolí. Publikaci pokřtil starosta Jan Soulek ve společnosti Markéty Novotné, Petra Plašila a Václava Baxy, kteří se na vydání knihy podíleli. Největší podíl měl podle slov Markéty Novotné právě Václav Baxa. „Samozřejmě největší práce spočívala ve sbírání samotných pohlednic. To trvalo přibližně 10 let a znamenalo to neuvěřitelné vypětí nadšeného sběratele, který jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů nasbíral těchto téměř 600 obrázků,“ uvedla Novotná.

Sama se na knize jako historička podílela textovou částí. „Čtenář má k dispozici soubor obrázků, který nikde jinde nezíská, a k tomu bude v obou dílech dohromady v podstatě stručný text zahrnující kompletní historii a spolkový život každé jednotlivé obce,“ vysvětlila. Příprava knihy byla náročná. „Pokud chce člověk udělat tuto práci poctivě, tak to znamená vzít jednotlivou pohlednici, vyrazit do terénu, v podstatě si stoupnout na místo, odkud byla pohlednice pořízena a potom udělat srozumitelný popis, aby lidé, kteří nejsou místní, byli schopni se na základě těchto textů zorientovat.“



Michal Gengel