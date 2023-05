Oboustranné sekery létaly vzduchem na Letním parketě v Boru v sobotu 6. května.

První kvalifikační závod celorepublikové soutěže Česká sekera se konal v Boru. | Foto: se svolením spolku Dřevoborci

V rámci již 10. ročníku soutěže Česká sekera v hodu oboustrannou sekerou se zde konal první kvalifikační závod této celorepublikové soutěže. Pořadatelem byl tradičně spolek Dřevoborci, který byl před lety z iniciativy Pavla Kodada a Katky Jarošíkové založený v Borku nedaleko Boru.

Seker se v sobotu chopilo 25 soutěžících, kdy se utkali ve třech kategoriích, muži, ženy a junioři. „Ženská kategorii je zatím, co do obsazenosti slabší, závodily tři ženy a dvě juniorky, ale je vidět, že zájem stále roste,“ hodnotí účast jeden z pořadatelů Josef Kortan.

„Pro soutěžící jsou vždy připraveny tři terče, přičemž v jednotlivých kolech se vždy závodníci posouvají o jedno místo. Jednotlivé kvalifikační závody se skládají ze šesti kol, kdy každý soutěžící hází šestkrát, to znamená za celý závod 36 soutěžních hodů. Naházet je možné max. 180 bodů, protože každý hod je ohodnocený maximálně pěti body za trefu do středu. Poté je to po 5 cm odstupňované 4,3,2 nebo 1 bod. Výsledky nejlepších soutěžících v kvalifikačních závodech se pohybují někde mezi 140 - 165 body,“ vysvětlil pravidla soutěže Josef Kortan.

Vítězství v Boru v mužské kategorii získal Karel Štěpánek se 142 body, druhý skončil Jiří Vorlíček se 139 body a třetí Jiří Škývara se 138 body. Z borských Dřevoborců si nejlépe vedl Josef Kortan, který skončil se 132 body na 5. místě.

V kategorii žen získala 1. místo borská Kateřina Jarošíková se 112 body, druhá pozici si vyházela také borská Marie Tobiášková s 53 body a třetí příčku obsadila „Vendy“ Škývarová se 30 body. V kategorii juniorů vyhrála Tereza Šafaříková s 59 body a druhá Ema Škývarová s 39 body. "Byla to parádní podívaná," neskrýval nadšení pan Milan, který se dorazil podívat z Tachova.

Soutěž bude pokračovat dalšími čtyřmi závody, které proběhnou v letních měsících, finále netradičního sportovního odvětví se bude konat v září.

Borští Dřevoborci mají v současné době 14 aktivních členů, kromě závodů v Boru organizovali také několikrát mezinárodní závody na Sycheráku. (šav)