Ke kurióznímu případu vyjížděli hasiči z Tachova a Boru v neděli 28. května. V koruně stromu na náměstí v Boru vedle kostela sv. Mikuláše se usadil roj včel.

Roj včel usazený v koruně stromu vedle kostela na náměstí zaskočil obyvatele Boru. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„V takových případech jsme vždy povinni informovat někoho ze svazu včelařů a zjistit, zdali by se roje ujal. Většinou to dobře dopadne, jen čas od času se někdo bojí případné možné nákazy vlastních včelstev. Stejně jsme proto postupovali i tentokrát. Na místo dorazil včelař z Přimdy, který by si býval roj odvezl. Ale když zjistil, že u zásahu byl také hasič z HZS Tachov, který je sám majitelem několik včelstev, pánové se dohodli, že když si roj sundal náš kolega, tak že si ho nechá," vylíčil vyřešení nevšední situace velitel družstva SDH Bor Jiří Matlák.