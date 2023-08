Jásat mohou rodiče malých dětí v Boru. Od září bude na náměstí Republiky působit Dětská skupina Sluníčko. Ta podává rodičům pomocnou ruku na období, kdy potřebují řešit návrat do zaměstnání a nemají nikoho, kdo by se jim po tu dobu postaral o jejich ratolesti.

V nově zrekonstruovaných prostorách začne v Boru fungovat dětská skupina Sluníčko. | Foto: se svolením DS Sluníčko

Skupina začne v Boru fungovat od září v nově zrekonstruovaných prostorách na náměstí Republiky a nabízí kompletní péči především o batolata a děti ve věku od 1,5 roku do 4 let, které ještě nejsou přijímány do mateřských školek.

Zájemce o služby dětské skupiny a prohlídku jejích prostor tak provozovatelé zvou na Den otevřených dveří, které se pro rodiče a děti otevřou v pátek 11. srpna od 16 hodin na náměstí Republiky čp. 640 naproti kostelu sv. Mikuláše.

„S provozem dětských skupin máme zkušenosti již od roku 2018. První jsme otevřeli v Hoštce, následovaly skupiny v Tachově a Částkově. U rodičů vidíme trvalý zájem o naše služby, “ říká jedna z provozovatelek Julie Šanta. „A proto jsme se rozhodli podobnou skupinu otevřít i zde v Boru, kde podobné zařízení chybí,“ vysvětlila. Služeb Sluníčka mohou využívat rodiče k pravidelné docházce, ať už celotýdenní či jen na určité dny v týdnu, kdy tyto služby nezbytně potřebují.

Dětská skupina nabízí celodenní péči v době od 7,30 do 16,00 h, rodiče mohou děti dovézt také jen na dopoledne v čase od 7,30 do 12,30 hod. Dle slov Julie Šanty bude péče o děti probíhat v prostorách rozdělených na herní část, část pro spaní, část pro stravování, hygienické zařízení a šatnu. Místnosti jsou vybaveny dětským nábytkem a nechybí ani spousta hraček a didaktických pomůcek. Venkovní pobyt budou děti trávit na zahrádce v těsné blízkosti skupiny a samozřejmostí jsou procházky, kdy budou pečovatelky vycházet s dětmi do přilehlého okolí. „V naší skupině pečujeme o mrňata v malém kolektivu, v jednom dni jsme schopni se postarat maximálně o 12 dětí. Starají se o ně vždy dvě odborně vzdělané pečovatelky,“ upozorňuje na početní limit Šanta.

Služba je částečně financována využitím státního příspěvku na provoz DS, část nákladů hradí rodiče. Dětem je poskytována strava splňující požadované výživové normy, samozřejmostí je pitný režim. Aktuální ceník je uveden na webových stránkách (https://ds-slunicko.webnode.cz). Pro přijetí dítěte je potřeba doložit potvrzení o tom, že je očkováno dle platného očkovacího kalendáře. Dětské skupiny jsou zřizovány především za účelem podpory rodičů k návratu do zaměstnání, proto musí alespoň jeden z rodičů doložit potvrzení o zaměstnání nebo čestné prohlášení o tom, že je OSVČ).